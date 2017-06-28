Galaxy Note 7 FE’nin GFXBench Sonuçları Ortaya Çıktı!

Samsung’un yenileyerek piyasaya süreceği Galaxy Note 7 FE’nin hangi özelliklerle geleceği, ortaya çıkan GFXBench ile ortaya çıktı.

7 Temmuz’da tanıtılması beklenen Galaxy Note 7 FE’nin ortaya çıkan GFXBench sonuçları, cihazın bataryası dışında Note 7 ile hemen hemen aynı özelliklerle geleceğine işaret ediyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olduğu görülen cihazın 5.7 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekranla gelmesi bekleniyor. Ekran muhtemelen Quad HD’ye yükseltilecek fakat Galaxy S8 ve S8+’da olduğu gibi kutusundan 1080p olarak çıkacak.

Listedeki diğer özelliklere baktığımızda, 12 MP çözünürlüğünde arka ve 5 MP çözünürlüğünde ön kameranın olduğunu görüyoruz. 8 çekirdekli Exynos 8 işlemcisi olacak modelde grafik işlemcisi olarak Mali-T880 MP12 bulunacak. Bellek kısmında ise 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alacak.

Listede bataryasıyla ilgili bir bilginin bulunmadığı cihazla ilgili daha önce açıklanan raporlar, Note 7 FE’de 3200mAh’lık bir bataryanın olacağını gösteriyor. Yine gelen başka bir rapor, cihazda Samsung’un yeni sanal asistanı Bixby’nin kurulu olacağına işaret ediyor.

Cihazla ilgili herkesin kafasında oluşan en büyük soru işareti ise Güney Kore dışında başka ülkelerde satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı. Yakında Galaxy Note 8’in duyurulacak olması sebebiyle buna pek ihtimal verilmiyor ama yine de bir umut diyelim.