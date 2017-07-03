Galaxy Note 7 FE'nin Orijinal Note 7'den Farkları Neler?

Samsung, Galaxy Note 7 FE ismi ile duyurduğu yeni Note 7'yi orijinalinden ayıran farklar neler?

Samsung, facialara sahne olan Note 7’yi hayata geri döndürmeyi başardı. Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi resmi duyurusu yapılan Galaxy Note 7 FE(Fan Edition), orijinal Note 7’ye benzemesinin yanında birçok yeniliği bünyesinde bulunduruyor.

Yalnızca 400.000 adet imal edilecek Note 7 FE’nin genel olarak Güney Kore’de satılması beklenirken, Samsung’un bazı büyük pazarlarda Note 7 FE’yi ayrı olarak sunması bekleniyor. Bu sıkıntılı süreçte Samsung’a destek olan kullanıcılarına bir teşekkür amacıyla çıkacak telefonun bazı önemli detaylarına şöyle bir göz atalım;

Güvenli Batarya

Orijinal Galaxy Note 7’nin başının yanmasını sağlayan batarya sorunu Note 7 FE’de güç düşürülerek çözülmüş. Orijinal telefonda 3.500 mAh olan batarya, Note 7 FE sürümünde 3.200 mAh’e çekilmiş.

Daha Güçlü İşlemci

Orijinal Note 7’nin üzerinde Snapdragon 820 veya Exynos 8890 vardı. Yeni telefonda ise Snapdragon 821 bulunuyor. Aslında Snapdragon 835’le de çıkabilirdi, ancak bu şekilde çıkmamasının sebebi yakında çıkacak Note 8'de SD 835'in bulunması olarak düşünülüyor.

Görsel Değişiklikler

Galaxy S8 ile yakalanan muhteşem görüntü Note 7 FE’ye taşınmış gözüküyor. Kulaklığın altında yer alan Samsung logosu kaldırılmış ve bu sayede daha hoş bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca telefonun arka kapağında “Fan Edition” yazısı var. Bu da sizin sağlam bir Samsung fanı olduğunuzu anlatmaya yeterli olacaktır.

Gelişen Arayüz

Note FE’de Galaxy S8 ve S8+’da kullanılan Experience arayüzü bulunacak. Bu sayede telefon daha modern gözükecek.

Bixby

İşte bu beklenmiyordu. Samsung’un büyük beklentilerle çıkan kişisel asistanı Bixby, Note 7 FE’lerde yer alacak, ancak özel fiziksel bir tuşu olmayacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition’un orijinal sürüme göre farkları bu şekilde. Eski sürüme sadık mı kalınmalıydı, yoksa bu haliyle daha mı güzel olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz.