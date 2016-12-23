Galaxy Note 7 ile Efsane Dalga Geçilen Video

YouTube’da yayınlanan bir video, Galaxy Note 7 ile geçilmiş en büyük dalga olarak tarihteki yerini almış durumda.

Anlaşılan 2016 bitmeden Galaxy Note 7’yi bize unutturacakları yok. Bu yıl patlamadığı ülke, yer, mekan kalmayan Galaxy Note 7 hakkında yapılan komik paylaşımları sizlere aktarmıştık. Yılın son şakası da birkaç gün önce YouTube üzerinden yayınlandı.

Samsung Galaxy Note 7 Fireplace with Relaxing Ringtone Music (Rahatlatıcı Zil Sesi Müzikli Samsung Galaxy Note 7 Şöminesi) adıyla paylaşılan videoda şömine içerisine yerleştirilmiş Note 7’ler cayır cayır yanıyor ve bu esnada da rahatlatıcı müzikler çalıyor.

Bu yıl maalesef Samsung için hayal kırıklığıyla geçti, fakat biz yine de Samsung’un yaşadığı bu sıkıntıları bir eğlence aracına dönüştürebildik. Bu video da onlardan bir tanesi.