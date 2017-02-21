Note 7’nin “Güvenli Klasör” Özelliğini Galaxy S7'de Kullanın

Samsung’un elinde patlayan Galaxy Note 7’sinin Güvenli Klasör özelliğini Android Nougat güncellemesi almış Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’de kullanabilirsiniz.

Eğer bir Galaxy S7 veya Galaxy S7 Edge sahibi iseniz geçtiğimiz günlerde gelen Android Nougat ile artık Android 7.0 sürümüne kavuşmuş olmalısınız. (Daha bana gelmedi diyenler bir kontrol daha yapsın, artık tüm dünyaya yayılmış olması gerek)

Eğer hem Galaxy S7 veya S7 Edge kullanıcısı olup hem de Android Nougat güncellemesini yapmış iseniz gerekli APK’yı indirerek Samsung’un Galaxy Note 7’ye özel olarak çıkardığı Güvenli Klasör, artık Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için de kullanılabiliyor.

Güvenli Klasör Nedir? Ne İşe Yarar?

Note 7 ile beraber gelen yazılımsal bir destek olan bu sistem Samsung Knox üzerinden sizin için özel olan dosyaları ve detayları kilit güvenliği ile saklanması anlamına geliyor. Güvenli klasörü kullanmak için Note 7’deki iris tarayıcısı başta olmak üzere parmak izi, pin, şifre ya da çizim ile şifreleme yapabiliyorsunuz.

Böylece özel bir takvim, kişi listesi, galeri, e-posta ve dosyalama ve hatta kamera olarak ayrı uygulamalara sahip olacağınız sistemde Güvenli Klasördeki tüm dosyalara sadece siz erişebiliyor olacaksınız. Böylelikle iş ve normal kullanımınızı ayırabilir, normal kişilerin telefonunuzda görmesini istemediğiniz özel verileri burada saklayabilirsiniz.

Güvenli Klasör’ü Nasıl Yüklerim?

Eğer siz de cihazınıza bu uygulamayı yüklemek istiyorsanız buradaki bağlantıdan ya da aşağıdan APK olarak Güvenli Klasör’ü indirerek kurulum yapmanız halinde kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Bahsettiğim gibi uygulamanın Android Nougat arayüzüne sahip Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri için geçerli olduğunun altını çizelim.