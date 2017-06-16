Galaxy Note 8 8GB, Note 9 ise 12GB RAM ile Geliyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'in yeni sızdırılan bilgileri telefonun 8GB RAM sürümü olacağını gösteriyor. Çin merkezli satışa sürülmesi beklenen sürümün, ülkemiz veya diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz yeni bir bilgi yok.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 için gelen her söylenti, telefon hakkında yeni bir bilgi edinmemizi sağlıyor. Telefonun tasarımının Galaxy S8’den bile güzel olacağı konuşulurken donanım tarafında da çok önemli iddialar ortaya atıldı. Sızdırılan yeni bilgilere göre Galaxy Note 8’in 8GB RAM sürümü olacak. Ayrıca Note 8’den sonra gelecek Note 9’da ise RAM miktarı 12 GB’a çıkacak.

Güney Koreli üreticiden gelen bilgiler çok büyük umut vaat edecek cinsten. Çin markalarının RAM’lerini ve diğer özelliklerini önemli ölçüde artırmasından dolayı Samsung’a rakip olmaya başladıklarını düşünen şirket, bu hamle ile Çin merkezli üreticilerin pazar paylarını eline almak istiyor.

4GB RAM/64 GB depolama alanı, 6GB RAM/128GB depolama alanı ve 8GB RAM/128GB depolama alanı şeklinde geleceği düşünülen Galaxy Note 8'lerin en üst modeli, Çin’e özel olarak satışa çıkacak.

Galaxy Note 8’in donanım bilgileri dışında yazılım için de yeni bilgiler geldi. Galaxy Note 8’i Android O ile birlikte bekleyen milyonlarca kullanıcı ne yazık ki daha fazla beklemek zorunda kalacak. Ağustos sonu veya Eylül başında duyurulması planlanan Galaxy Note 8, Android 8.0’ın 3. çeyrekten önce çıkması planlanmadığı için ilk başta Android 7.1 sürümü ile birlikte gelecek.

Bu bilgi zaten beklenen bir şeydi, ancak HTML 5 testlerinde sızan görüntüden kesinleşmiş oldu. Testte, “Samsung SM-N950F” telefonunun Android 7.1.1 üzerinde çalışacağını gösteriyor. Galaxy Note 7’nin SM-N930 olduğu düşünüldüğünde bu seri numarasının Galaxy Note serisinden geldiğini varsayabiliriz.

Duyurulmasına kabaca 2 ay kalan Galaxy Note 8'in Çin dışındaki ülkelerde hangi donanımlarla ve hangi fiyatla çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sizce 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen bir Samsung Galaxy Note 8’in fiyatı kaç TL olur?