Galaxy Note 8, Android Oreo'yu Almaya Başladı

Güney Kore menşeli elektronik devi Samsung'un Note serisinin en yeni üyesi Note 8, Android Oreo güncellemesini almaya başladı.

Fransa'dan gelen bilgiler doğrultusunda, Samsung, Note serisinin en yeni üyesi olan Note 8 için Android 8.0 Oreo'yu kullanıcılara sunmaya başladı. Güncelleme, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer bölgelere henüz sunulmamış durumda. Android'in (kararlı sürümler içinde) en yeni majör güncellemesi olan 8.0 Oreo, ülkemiz kaynaklı bir yazılım güncelleştirme sitesinin verdiği bilgiye göre, Note 8 bu güncellemeyi, Mart ayı sonunda alacak, ancak hangi bölgelerin alacağı konusunda bir bilgi yok.

Yeni güncellemenin, birkaç ay önce Oreo güncellemesini alan Galaxy S8'e gelen özellik ve değişiklikleri taşıdığı belirtiliyor. Fransa'daki Note 8'e gelen güncellemenin N950FXXU3CRC1 kodunu taşıyor ve Mart 2018 güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Fransa çıkışlı Note 8 kullanıcıları, Ayarlar -> Yazılım Güncelleştirme seçeneğiyle yazılımlarını güncelleyebilirler. Oreo güncellemesi Fransa'da yayınlanmaya başladıysa, yakın zamanda diğer bölgelerde de yayınlanacağını düşünüyoruz.

Galaxy Note 8 için gelen Oreo güncellemesi, Galaxy S8'in güncellenişine göre daha gecikmeli olduğu söylenebilir. Belki de bunun sebebi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için yayınlanan Oreo güncellemesinin ardından S8'lerde rastgele rebootlara sebep olması ve Note 8'in de S8 ile donanım ve yazılım benzerliğine sahip olması olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni yazılım güncellemeleri yeterince test edilmeden yayına sunuluyor olabilir mi? Oreo çıkması halinde Note 8'inizi güncelleyecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.