Galaxy Note 8 Artık Sır Değil: Cihazın Bütün Detayları Sızdı

Samsung’un kısa süre önce lansman tarihin açıkladığı yeni amiral gemisi Note 8’in en büyük sızıntısı gerçekleşti. Note serisinin yeni üyesi artık bir sır değil.

Apple’ın gün geçtikçe yaklaşan iPhone 8’i hakkında şaşırtıcı bir şekilde gizlilik varken, Samsung’un yeni amirali Galaxy Note 8 bugün itibariyle büyük bi gizem olmaktan çıktı. Artık 23 Ağustos 2017’de tanıtılması beklenen cihaz için tek gizem, Samsung’un nasıl bir şov planladığı olacak.

Ortaya çıktığı ilk günden bu yana büyük bir merakla beklenen yeni phablet sınıfı cihaz, Android’in en üst düzey deneyimi için dizayn edildi. Galaxy Note 8 kesinlikle yılın en çok beklenen cihazlarından birisi. Hatta en iyi akıllı telefon olacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz.

İşte cihazın sızan görüntüleri ve bütün özellikleri:

18.5 9 en/boy oranında 6.3 inç Super AMOLED ekran, 6GB RAM:

Tıpkı S8’de oldğu gibi dağıtım bölegesine göre değişen Exynos 8895 veya Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti:

Samsung için bir ilk olan 12 megapiksellik çift arka kamera, 3300 mAh pil ve yeni nesil S Pen:

Samsung’un geçen yıl yaşadığı Note 7 patlama krizi, Note 8 sayesinde unutulacağa benziyor. Ayrıca sızıntıları gerçekleştiren BGR, Samsung’un söz konusu tasarımı onayladığını da bildiriyor. Cihaz 23 Ağustos’ta tüm dünyada tanıtılacak ve ardından pazarlardaki yerini alacak. Detaylar için bizi takip etmeyi unutmayın.