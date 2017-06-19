Güvenilir bir kaynağa göre, Samsung'un yeni phableti Galaxy Note 8, beklenenden iki hafta daha erken gelecek.

Farklı kaynaklardan gelen Note 8 hakkındaki bilgilere göre Samsung, yeni amiral gemisi phabletini Ağustos sonu ile Eylül başı civarında Berlin’deki IFA etkinliğinde tanıtacak.

Çin’den gelen son bilgilere göre, Note 8 bu beklenen zamandan da daha önce tanıtılacak. Sızdırdığı bilgilere güvenilen “Ice Universe”, yeni cihazın Ağustos’un üçüncü haftasında New York’da tanıtılacağını söylüyor.

Ice Universe attığı bu tweetinde Note 8’e ait olduğunu söylediği ekran koruyucunun resmini paylaşıyor.

Note 8’den önce, geçen yıl patlamalarla iki kez geri çağırılan Note 7’nin sadece pili değiştirilmiş hali Note 7 FE satışa sunulacak.

Geçtiğimiz yıl aynı hızlı tanıtma stratejisinin Note 7’nin ve Samsung’un başına neler açtığını gördük. Umuyoruz ki bu yıl aynı strateji bir felakete neden olmaz.

