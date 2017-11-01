Galaxy Note 8 Cihazları Kronolojik Bir Donma Sorunu Yaşıyor

Piyasanın en pahalı telefonları arasında yer alan Galaxy Note 8, bazı durumlarda donup kaldığı için sahiplerini çileden çıkartmaya başladı.

Eski telefonlarınızın sürekli donmasından, yavaşlamasından sıkılıp yeni bir telefon aldığınızı düşünün. 5000 TL gibi çok yüksek bir ücret ödeyerek satın aldığınız telefonun kronik olarak donmasını istemezdiniz herhalde, değil mi?

Samsung, geçen sene Note 7’lerde başına gelen patlama sorunlarını bu sene yaşamadı belki, ancak Galaxy Note 8’de kullanıcılarını sinirlendirecek bir sorun var: Her geçen gün daha çok kişinin şikayet ettiği duruma göre, telefon bazı durumlarda donup kalıyor.

Samsung forumlarına dolan kullanıcılar, yurt dışında neredeyse 1000 dolar, ülkemizde 5000 TL verdikleri telefonların bu şekilde hatalarla karşılaşmasından memnun değil. Raporlara göre genel olarak telefon görüşmesi sırasında veya mesaj uygulamalarına erişirken ortaya çıkan bu donma sorunu, kullanıcıların telefonu yeniden başlatmasına veya pilin tamamen boşalmasını beklemesine yol açıyor.

Hem ABD'den hem de Avrupa’dan şikayetler geldiği için olayın ülke/bölge ile sınırlı olmadığı düşünülüyor. Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak firmanın bu sorunu yazılım güncelleştirmesi ile hızlıca çözmesi gerekiyor. Umarım, yine donanım açısından bir sorun yaşanmaz. Eğer elinizde bir Galaxy Note 8 varsa, böyle bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.