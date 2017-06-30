Galaxy Note 8'den Kafaları Karıştıran Yeni Sızıntı!

Samsung Galaxy Note 8'in yeni sızdırılan görselleri OnLeaks tarafından paylaşılan sızıntılarla ters düşüyor.

Samsung'un Galaxy S8'de yaptığı önemli yeniliklerden sonra bu telefon deneyimini çok daha üst seviyeye taşıyacağı düşünülen Galaxy Note 8'in OnLeaks tarafından paylaşılan sızıntıları hayal kırıklığı yaratmış ve bugüne kadar analistlerin öne sürdüğü tasarım hatlarından çok fazla uzaklaşmıştı. OnLeaks'in paylaştığı sızıntıların doğruluğu günden güne tartışılırken Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili yapılan tahminlere ve paylaşılan ufak raporlara en uygun sızıntı ortaya çıktı.

Poyocotech tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Note 8 böyle olacak:

OnLeaks tarafından paylaşılan sızıntıların bugüne kadar büyük bir kısmı doğru çıktığı için aslında Galaxy Note 8 ile ilgili önceki sızıntı hala daha fazla doğruluk payı taşıyor ancak Poyoco tarafından paylaşılan sızıntı da Galaxy Note 8 ile ilgili tüm beklentileri karşılıyor.

Bakalım Galaxy Note 8 nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacak?