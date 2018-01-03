Note 8’den Sonra Şimdi de Galaxy S8’de Çok Önemli Bir Sorun

Galaxy Note 8’lerde yaşanan batarya sorununun haricinde, şimdi de Galaxy S8’in ekranında kendiliğinden açılma sorunu baş gösterdi.

Samsung’un geçen sene çıkardığı Galaxy S8, diğer amiral gemileri ile kıyaslandığında pek fazla sorunu bulunmayan bir telefondu. Bu yönü ile milyonlarca kişinin tercihi olan cihaz, uzun bir sürenin ardından sahiplerini üzecek gibi duruyor.

Son dönemde Galaxy S8 kullanıcıları arasında patlak veren bir olay gündeme bomba gibi düştü. Galaxy S8’ler bazı durumlarda kendiliğinden uyanıyor. Örneğin, gecenin bir yarısı siz uyurken uyanan Galaxy S8’in bu yüzden batarya ömrü tükenebiliyor.

Samsung Topluluğu ve bir grup Reddit grubunun dillendirdiği hataya göre Galaxy S8’in ekranı kendiliğinden açılıyor ve yaklaşık 10 saniye çalışıp sonra yeniden kapanıyor. Bu hatayla karşılaşan insanlar telefonu yeniden başlatıp sorunu ortadan kaldırmak için ön bellek sürümünü sildiler. Bu hatalar, satılan telefonların çok küçük bir yüzdesine denk geliyor.

Samsung şu anda bu hatayı araştırıyor. Muhtemelen bir yazılım güncellemesi ile bu sorun ortadan kaldıracaktır. Şirket, bu hatanın haricinde bir süredir Galaxy S8+ ve Note 8 telefonlarında pil tamamen tükenince bir daha açılmama şeklinde görülen sorununu da araştırıyor.