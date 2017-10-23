Galaxy Note 8'e Ekim Güvenlik Güncelleştirmesi Sonunda Geldi

Samsung'un amiral gemisi olarak gösterilen Galaxy Note 8, Ekim ayında güvenlik güncelleştirmesi alamamaktan şikayetçiydi. Neyse ki Ekim ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde cihaza güncelleme gelmeye başladı.

Ekim’in neredeyse sonuna geldik, ancak her ay yayınlanan Samsung güvenlik güncelleştirmelerini alamayan bazı cihazlar bulunuyor. Samsung, bugün bu cihazlardan birini daha eskitti ve en son çıkardığı amiral gemisi Galaxy Note 8 için “Ekim Güvenlik Güncelleştirmesini” yayınladı.

Üç hafta önce ortaya çıkan güvenlik güncelleştirmesini Note 8’in neden bu kadar geç aldığı bilinmiyor, ancak bir açıdan bakınca da geç olsun güç olmasın diyoruz. Güncelleme şu anda Çin ve Hong Kong’da yayınlanıyor. SM-N9508 ve SM-N9500 model numaralarını taşıyan Galaxy Note 8 ünitelerinde pek önemli detaylar yok, güncelleme daha çok güvenliğe odaklanmış durumda.

Ekim 2017 güncelleştirmesinde Android işletim sisteminde yer alan 215 güvenlik açığının kapatıldığı raporlandı. Bu güncelleme sayesinde telefonda yer alan bazı optimizasyon sorunları ve güvenlik açıkları giderilmiş oldu.

Her ay düzenli olarak çıkan güvenlik güncelleştirmeleri, özellikle telefon güvenliği göz önüne alındığında çok büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden bu tarz güncellemeleri uzun süreler beklemeden yapmanızı öneriyorum.