Samsung Zaman Planlama Uygulaması Thrive'ı Yayınladı

Cep telefonundaki uygulamalar üzerinde ne kadar zaman harcandığını gösteren, önemli kişiler listesindekiler haricindeki kişilerden gelen arama ve mesajları sessiz moduna alan uygulama, The Huffington Post'un kurucusu Arianna Huffington'ın sağlık firması olan 'Thrive Global' tarafından, Samsung iş birliğiyle tasarlandı.

Samsung bugün ‘Thrive’ adlı Galaxy Note 8’e özel uygulamasını yayınladı. Bu uygulama, kullanıcıların kişisel zaman planlaması yapmalarını sağlamayı hedefliyor. Meşhur ‘The Huffington Post’un kurucusu Arianna Huffington’ın kurduğu bir sağlık firması olan ‘Thrive Global’ tarafından geliştirilen bu uygulama, insanları cep telefonlarından uzaklaştırarak, hayata bağlamayı amaç ediniyor.

Thrive uygulaması ilk olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında beta versiyonunda yayınlanmıştı. Bugünden itibaren Galaxy Note 8 kullanıcılarına özel olarak yayınlanmaya başlanan uygulamanın diğer Galaxy modelleri için gelecekte çıkarılacağı söyleniyor.

‘Rahatsız Etmeyin’ butonunun sevimli versiyonu

Samsung Electronics Amerika’nın CMO’su Marc Mathieu yaptığı açıklamada “THRIVE App’in yapımına yardımcı olmak, Samsung’un, insanların günlük hayatlarının büyük bölümünü tasarlamalarında yardımcı olan teknolojinin geliştirilmesine kendini ithaf ettiği çok sayıda yöntemden birisidir” dedi.

Thrive uygulaması kullanıcıların telefonlarını ‘Thrive Modu’na almalarına olanak sağlıyor. Bu modda tüm bildirimler, çağrılar ve mesajlar (VIP listesindekiler haricinde) susturuluyor. Telefon Thrive modundayken gelen tüm mesajlar, kullanıcı telefonunun Thrive modunda olduğunu belirten bir mesajla cevaplanıyor.

Bu uygulama, Samsung’larda bulunan ‘Rahatsız Etmeyin’ butonunun daha sevimli bir versiyonu. Thrive’ı ‘rahatsız etmeyin’ modundan ayıran önemli bir özellik var.

Uygulamanın kontrol panelinde kullanıcının her uygulama için ne kadar zaman ayırdığını belirten bir bilgilendirme tablosu yer alıyor. Böylece kullanıcıların belirli uygulamalar için hedefler ve sınırlamalar belirlemeleri konusunda yardımcı olunuyor.

Galaxy Note 8 kullanıcıları Thrive uygulamasını bu bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirler.