Galaxy Note 8, Ev İçi Destek Paketi ile Geliyor!

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra Galaxy Note 8 modelinde kullanıcılarını memnun etmekte kararlı gibi görünüyor.

Dün akşam lansmanı gerçekleştirilen Galaxy Note 8 hakkında detaylar gelmeye başladı. Samsung, geçtiğimiz yıl yaşanan olayların tekrarını Galaxy Note 8'de yaşamamak için uğraşıyor. Oldukça gösterişli bir lansman yapan Samsung, ABD'de yaşayan Galaxy Note 8 kullanıcılarının 60 gün boyunca, ayaklarına kadar gidip yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Galaxy Note 8 ile birlikte ücretsiz olarak sunulacak olan 60 günlük evde yardım desteği, HelloTech isimli şirketin çalışanları tarafından sağlanacak. Şu an için sadece ABD sınırlarını kapsayan proje ilerleyen günlerde farklı ülkelerde de görülebilir. Gelecek günlerde bu proje ülkemizi kapsar mı bunu bilmiyoruz, ancak şu an için ülkemiz bu proje dahilinde değil.