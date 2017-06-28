Evan Blass, Galaxy Note 8'in Özelliklerini Açıkladı!

Evan Blass, Galaxy Note 8 için yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor son derece detaylı bir şekilde Note 8'i açıklıyor.

Twitter hesabından paylaştığı gönderilerle telefon sızdırmaları konusunda dünya yıldızı olan Evan Blass, yeni bir raporla Galaxy Note 8’in detaylarını açıkladı.

Blass yaptığı açıklamada, Samsung’un Galaxy Note 8 planlarına ilişkin bilgi aldığını söyledi. Kullanıcıların uzun süreden beri beklediği yeni model Note serisi, geçen sene talihsiz bir süreç geçirmişti. Bu yüzden de piyasada kullanılabilir Note telefonu 2015 yılında çıkan Note 5 olarak kalmıştı. Blass’in yayınladığı rapora göre Galaxy Note 8’le gelecek özellikler;

Daha büyük ekrana sahip olacak

Evan Blass’ın edindiği bilgilere göre Samsung Galaxy Note 8 6.3 inç ekrana sahip olacak. Bu boyut Galaxy S8 Plus’tan 0.1 inç daha büyük.

Daha uzun ekran formatında çıkacak

Galaxy S8 ve S8 Plus’ta olduğu gibi daha uzun bir ekranla geleceği söylenen Note 8’in, bu özellikleri Galaxy S8’i andıracak. Normalde alışık olduğumuz 16:9 formatı yerine 18:9 formatı olacak gibi duruyor.

Galaxy S8’le aynı işlemcilere sahip olacak

Galaxy Note 8 için gelen bilgilere baktığımızda, telefonun Snapdragon 836 ile geleceğini duyuyorduk. Blass’in açıklamalarına göre Note 8, diğer modeller gibi Snapdragon 835 ve Exynos 8895 seçenekleri ile geliyor.

Note 8’in parmak izi tarayıcısı arkada olacak

Blass’in raporuna göre, Galaxy S8’de tepki çeken parmak izi okuyucu düzeni Note 8’de de arkada bulunacak. Galaxy S8’de olduğu gibi kameranın yanında olur mu bilinmez, ancak telefon ön tarafında bulunmayacak gibi duruyor.

Galaxy Note 8 pil boyutu ile ilgili risk almıyor

Note 7 faciasından sonra daha temkinli davranan Samsung, Galaxy Note 8’de Galaxy S8 Plus’ın pilinden(3.500 mAh) daha düşük(3.300 mAh) pil kullanacak. Galaxy Note 8’de ek olarak kalem yuvası da olduğu düşünüldüğünde bu durum son derece normal.

Çift kamera var(ilk önemli fark)

Galaxy S8’de olmayarak herkesin sinirini bozan Samsung, çift kamerayı Galaxy Note 8’de getiriyor. Her sızdırılan bilgide çift kamera olacağı düşünüldüğünden bu durumu artık kabul edilmiş bir özellik olarak görüyoruz.

Galaxy Note 8, tam bir RAM canavarı olacak(ikinci önemli fark)

Samsung, Galaxy S8’de 4GB’ı yeterli gördüğü RAM miktarını Note 8 ile birlikte 6GB’a kadar çıkartacak.

Fiyatı konusunda acımayacak

Tüm bu özelliklerin dışında Blass’a göre telefonun fiyatı da el yakacak. Galaxy Note 8’in tahmini fiyatı 1.120 dolar olacak. Bu fiyat Note 8’i piyasanın en pahalı akıllı telefonu yapacaktır.(Güvenlik ve takı amaçlı telefonlar bu listeye girmiyor)

Eylül ayının ikinci yarısında duyurulacak

Blass’in kaynağına göre telefon Eylül ayının ikinci yarısında duyurulacak. Bütün bu özellikleri bu tarihte net bir şekilde göreceğiz. Bu zamana kadar çıkan tüm Note 8 söylentileri yalnızca söylentiden ibaretti. Birçok telefon sızdırılan görsellerle uyuşsa da bu bilgiler gerçek telefon ortaya çıktığında netlik kazanacak.