Galaxy Note 8 Hakkında Sızdırılan En Ciddi Video!

Çin’in Twitter’ı Weibo üzerinden yayınlanan bir videoda, Galaxy Note 8’in ön paneline ait olduğu iddia edilen materyal gösterildi.

Galaxy S8 ve Note 7’den sonra Samsung’un tek odak noktası Galaxy Note 8 olacak. Şirketin bir sonraki amiral gemisini, önümüzdeki yazın sonuna doğru gerçekleştirilecek IFA 2017 etkinliğinde tanıtacağı da artık resmiyet kazanmış durumda.

Resmi açıklamalar gelmemiş olmasına rağmen phablet modelle ilgili söylentiler hızlı bir şekilde yayılmış ve bazı bilgiler paylaşılmıştı. Bu sefer sızıntı bir video ile gerçekleştirildi. Videoda, 6.3 inçlik boyutuyla Galaxy Note 8’in ön paneli görünüyor.

Ön panelin Galaxy Note 8’e ait olduğunun iddia edilmesini sağlayan tek somut örnek, arka planda görünen el yazısı notu. Fakat görüntülerin Weibo’dan gelmesi ve buradan gelen sızıntıların yüksek oranda gerçeği yansıtıyor olması, videodaki bilgilerin hafife alınmaması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisinde çift kamera teknolojisini kullanması bekleniyor ve yeni raporlar, bu beklentileri doğrular nitelikte. Cihazla ilgili yeni sızıntılar mutlaka gelecektir, bizler de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Söz konusu sızıntı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.