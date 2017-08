Galaxy Note 8'i Sevdiğimiz ve Sevmediğimiz 10 Neden

Galaxy Note 8'in geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapıldı. Artık ufaktan kullanıcı yorumlarını da görebildiğimiz cihazla ilgili daha net bilgilere ulaşabilmekteyiz. Biz de bu yüzden Samsung Galaxy Note 8'i sevmemizi sağlayan 5 ve sevmememizi sağlayacak 5 nedeni bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Note 8'in lansmanı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Note serisi zaten sadece kendi özel kitlesine hitap eden cihazlardı. Bir de üstüne Note 7 skandalları da binince lansman gerçekleşene kadarki zamanda cihazla ilgili düşünceler karışıktı. Şimdi artık cihaz insanların eline geçmeye başladı ve kullanıcı yorumlarına artık daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu yüzden biz de bir "papatya falı" yapalım dedik. Cihazı sevmenizi sağlayacak ve cihazdan nefret ettirecek 5'er maddeyi birleştirdik. Bakalım bu listeden sonra cihazla ilgili düşünceleriniz ne olacak.

Seviyor: Tasarımın geldiği son nokta

Samsung, "Note" serilerinde bir süredir çok bilindik bir tasarımı izliyordu. Tasarım detayları paylaşılana kadar bizim de beklediğimiz tasarım, klasik "Note" tasarımının hallicesiydi. Ancak onun yerine daha kıvrımlı hatlara sahip, sonsuz ekranlı ve daha göze güzel gelen bir tasarımla karşılaştık. Note serisinin takipçileri ne düşünür bilmiyoruz, ama bu bizce olumlu bir değişiklikti.

Sevmiyor: Arka kapakta parmak izi okuyucu?

Bu konu kişiden kişiye değişebilir. Ancak 6.3 inç ekrana sahip, biraz büyük sayılabilecek bir telefonda arka kapağa parmak izi okuyucu koymak sanki pratik olmayacak gibi. Bu anlamda eski tasarımda var olan fiziksel tuştaki parmak izi okuyucunun daha iyi olduğunu düşünüyoruz.

Seviyor: Çift Kamera

Yani bu özelliğin neyini sevmeyelim ki. Öncelikle iki adet 12 megapiksellik kameramız mevcut. Bunlardan biri geniş açılı biri de 2x lens. Yetmezmiş gibi iki kameraya da görüntü sabitleyici sistem koyulmuş. Herhalde Note 8 bu senenin en iyi kameralı telefonu olmaya aday.

Sevmiyor: Yanınızda sürekli temizlik bezi taşımak

Bu da kişiden kişiye değişebilecek bir durum, ancak ilk yorumlara göre Samsung Galaxy Note 8'in arka kapağı, bildiğiniz leke mıknatısı. Sürekli olarak parmak lekelerinin kalması bir yana, özellikle de daha açık renkli kapaklarda bu çok büyük bir sorun olabiliyor.

Seviyor: Jak girişinin geri dönüşü!

Bu, son dönemlerde hepimiz için bir tartışma konusuydu. Ancak jak girişi demek özelleştirilebilir müzik zevki demek. Neden markanın ürettiği (ya da üretmesine izin verdiği) yan teknolojilerle idare etmeye çalışalım ki? iPhone'un hamlesi belki cesurdu ama Samsung mantıklı bir ders alarak piyasaya giriyor, orası kesin.

Sevmiyor: Değiştirilemez bir Bixby tuşu

Bixby görünüşe göre faydalı bir asistan. Ancak şu an da sadece "İngilizce" ve "Korece" olarak kullanılabiliyor. E kullanamayacağımız bir sesli asistanın tuşu İngilizce konuşulan ülkeler ve Kore dışında ne anlamı olacak? Hadi diyelim ki Bixby her dilde gelmiş olsa bile Google'ın asistanını kullanmak isteyenler için bir alternatif olarak bile bu özellik sunulabilirdi. Yine de cihaz çıktığı anda sanırım bu sorunun, uygulama geliştiricileri tarafından çözüleceğini umut ediyoruz.

Seviyor: Performans ve Ram kapasitesi

Bu sene bol bol 6 ve 8 gb'lık "ram"e sahip telefonlar gördük. Yine de Samsung'un Note 8 konusunda bu anlamda nasıl bir yol izleyeceği belli değildi, ama onlar da 6 gb'lık ram yoluna girmeyi tercih ettiler. Snapdragon 835 işlemciyle de birleştirildiğinde Note 8'in aradığımız performans telefonu olacağını düşünüyoruz.

Sevmiyor: Batarya?

Samsung Galaxy S8+, 3500 mAh'lik batarya ile gelmişti. Galaxy Note 8'in 3300 mAh'lık bataryası bu yüzden bizi şaşırtmadı değil. Samsung'un Note 7'den sonra batarya konusunda elini korkak alıştırması anlaşılır bir şey. Evet, iyi bir optimizasyonla bu batarya da kurtarabilir. Ancak Note serisinin bu güne kadar en sevilen özelliklerinden biri de batarya performansıydı. Eğer Note 8'de şarj istasyonlarından ayrılamayacaksak bu biraz garip olacak.

Seviyor: S Pen'in Geldiği Nokta

S Pen, Note serisi çıktığında cihazın yanında gelen bedava bir oyuncak gibiydi. Ancak Note serisinin özellikle de son 3 modelinde artık çoklu iş yapanların can simidi haline geldi. Bugün de hala öyle. Özellikle de Samsung'un S Pen için yaptığı arayüzle beraber, herhangi bir fotoğraf veya metni hızlı dil çevirisi yapmasından tutun, sayfalarca not tutabilecek bir deftere dönüşmesine kadar her şey çok yerindeydi.

Sevmiyor: Fiyat!

5000 TL bandından bahsediyoruz. Haydi diyelim ki bu sorun ülkemizin para değeriyle alakalı; fakat 960 dolar, yurt dışı akıllı telefon piyasası için de çok yüksek bir fiyat bandı. Evet güzel bir cihaz, evet Note serisinin şanını kurtaracak gibi duruyor ama bu fiyatıyla eskisi kadar alıcıya sahip olamayacağı kesin gibi.

Tüm bu açıklamaların üzerine dün hazırladığımız Galaxy Note 8 incelemesi videosu, sanırım cihazla ilgili kafanızdaki tüm soruların cevabını bulmanızı sağlayacak.