Galaxy Note 8 Sahiplerinin İlk Olarak Yapması Gereken 10 Şey

Eğer bir Galaxy Note 8 aldıysanız, ne kadar güçlü ve aynı zamanda kırılgan bir cihaza sahip olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Dolayısı ile cihazı korumak ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamak için yapmanız gereken bazı işlemler olabilir.

Samsung, Ağustos’ta Galaxy Note 8 ile bu yılın ikinci amiral gemisini tanıttığında bu kadar şık ve güçlü bir cihaz gördüğü için taraflı tarafsız tüm kullanıcılar sevinmişti. Fiyatı her ne kadar biraz can sıkıcı olsa da Galaxy Note 8, çoğu teknoloji uzmanına göre Android platformunun bir numaralı cihazı. En büyük rakibi iPhone X ile rekabetinin nasıl olacağını ise ancak 3 Kasım’dan sonra öğrenebileceğiz.

Eğer bir Galaxy Note 8 aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, cihazınızı daha güvenli ve performanslı tutmak için bazı önerilerimiz olacak.

1- Cihazınızı Koruyun

Galaxy Note 8 şüphesiz ki en şık akıllı telefonlardan biri. Fakat hem ön hem arkadaki cam tasarımı ile son derece de hassas. Ülkemizde 4999 TL’den satışa sunulan bir cihazın anlık bir hata ile tuz-buz olmasını istemeyiz. Bu nedenle bir kılıf kullanmak son derece önemli. Eğer ekranın çizilmesinden endişe ediyorsanız bir cam filmi de son derece faydalı olacaktır.

Eğer Spigen’in Galaxy Note 8 kılıflarını incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2- Depolama Alanını Genişletin

Galaxy Note 8, 64GB ile çoğu kullanıcıya yetecek bir depolama alanı sunuyor. Fakat çift kameralı ve canlı odaklama özellikli bu cihaz ile normalden biraz daha fazla video ve fotoğraf çekmek isteyebilirsiniz, ki bu da bir depolama sorununa yol açabilir. Neyse ki Galaxy Note 8, microSD kart yuvası ile depolama alanını istediğiniz kadar arttırmanıza olanak sağlıyor.

SanDisk’in akıllı telefonlar için sunduğu hafıza kartlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3- Her Şeye Hazırlıklı Olun

Söylediğimiz gibi Galaxy Note 8 yüksek fiyatlı bir akıllı telefon. Dolayısı ile böyle bir akıllı telefonu kaybetmek ya da çaldırmak istemezsiniz. (Kim herhangi bir telefonu kaybetmek ya da çaldırmak ister o ayrı bir konu.) Fakat telefonunuzun başına bu tarz bir felaket geldiğinde anında yerini tespit etmek için Google Play Store’dan ‘Android Cihaz Yöneticisi’ uygulamasını indirip gmail hesabınız ile giriş yapmayı kesinlikle unutmayın.

Android Cihaz Yöneticisi ile cihazınızın konumunu anlık olarak takip edebilir, sessizde olsa dahi çaldırabilir, ekranını kilitleyebilir ya da tüm verilerinizi temizleyebilirsiniz.

4- Gözlerinizi Tanıtın

Galaxy Note 8’in en ‘havalı’ özelliklerinden biri şüphesiz ki iris tarayıcı. Tıpkı parmak izinde olduğu gibi irislerimiz de bize özeldir ve taklit edilemez. Ayarlar menüsüne girip ‘Kilit Ekranı ve Güvenlik’ sekmesini açtıktan sonra ‘İris Tarayıcı’ seçeneğine tıklayarak talimatları uygulayın ve yalnızca cihaza bakarak ekran kilidini açmanın kolaylığını yaşayın. İris tarayıcı kızıl ötesi sensörler kullandığı için düşük ışıkta dahi başarılı bir şekilde çalışır.

5- Gereksiz Uygulamalardan Kurtulun

Belki de Android cihazların en büyük sorunu, telefonda bir uygulamadan birden fazla bulunmasıdır. Android işletim sisteminden dolayı pek çok Google uygulaması cihazda gömülü olarak bulunuyor. Samsung da kendi uygulamalarını cihaza yükleyince uygulama çekmecesi bir anda çorap çekmecesine dönüyor. İlk olarak yapmanız gereken uygulama çekmecesine girip, kullanmayacağınız uygulamaları temizlemek. Bazı uygulamalar gömülü olduğu için kaldırılmaz, ancak devre dışı bırakabilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerinde parmağınızı basılı tutun ve sol üstte bulunan kaldır/devre dışı bırak seçeneğine sürükleyin.

6- Son Uygulamalar-Ana Ekran-Geri

Samsung akıllı telefonlarında ekranın altında bulunan sanal ve fiziksel tuşların dizilimi yıllardır başlıkta gördüğünüz gibidir. Bu nedenle eğer bir Samsung akıllı telefondan Galaxy Note 8’e geçiş yaptıysanız, fiziksel tuşun olmaması dışında sizin için bir değişiklik yok. Ancak farklı bir markadan Galaxy Note 8’e geçiş yaptıysanız sanal tuşların yeri farklı gelebilir. Yeni tuş dizilimine alışmak isteyebilir ya da sanal tuşları alışık olduğunuz şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar menüsünden Ekran sekmesine dokunun ve dokunmatik tuşlar seçeneğinden dilediğiniz gibi sanal tuş takımını ayarlayın.

7- Always On Ekranı Kullanın

Samsung’un Galaxy S7’ler ile birlikte getirdiği Always On özelliği ilk başlarda çok işlevsel olmasa da artık son derece faydalı bir özellik haline geldi. Always On ile ekranı açmaya gerek duymadan hangi uygulamalardan bildirimler geldiğini, cevapsız çağrı olup olmadığını, saati, takvimi, şarj durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Tüm bu bilgiler için cihaz ekranınızı günde kaç kere açtığınızı bir düşünün. Always On ekran şarj ömrünü uzatmak için son derece yararlı.

8- Arayüzü Değiştirin

Galaxy Note 8’i beğenmiş ve almış olmanız, arayüzünü de beğendiğiniz anlamına gelmiyor. İşte Android’in en güzel özelliği sonsuz özelleştirme. Samsung’un tema mağazasını ziyaret edin ve ücretli/ücretsiz sayısız temadan beğendiklerinizi indirin. Dilerseniz her gün farklı bir tema kullanarak cihazınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Bir tema indirmek için ana ekranda boşluğa parmağınızı basılı tutun. Açılan seçeneklerden duvar kağıdı ve temalara dokunun. Temalar sekmesine gidin ve sınırsız seçeneğe bir göz atın. Beğendiğiniz temayı önce indirin, ardından ‘uygula’ seçeneğine tıklayın. Dilediğiniz kadar temayı kütüphanenize indirebilir ve istediğiniz zaman aktif edebilirsiniz.

9- Hızlı Ayarları Düzenleyin

Herkesin öncelikleri farklıdır. Hızlı ayarlarınızı dilediğiniz gibi düzenleyerek en çok ihtiyaç duyduklarınıza çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Öncelikle bildirim çubuğunu aşağı kaydırın. Sonra tüm hızlı ayarları açmak için yeniden aşağı kaydırın. Sağ üstte bulunan üç nokta simgesine dokunun ve hızlı ayarlarınızı dilediğiniz gibi düzenleyin. Görmek istemediğiniz ayarları aşağıdaki boşluğa sürükleyebilirsiniz.

10- Cihazın Gerçek Hızını Serbest Bırakın

Galaxy Note 8 gerçekten çok güçlü bir donanıma sahip ve cihaz animasyonları bu gücü gösterecek kadar hızlı olmayabilir. Animasyonları biraz hızlandırmak için Ayarlar’dan ‘Cihaz Hakkında’ sekmesine gidin ve Yazılım Bilgisi’ne dokunun. ‘Artık bir geliştiricisiniz’ uyarısı gelene kadar yapı numarası sekmesine dokunun.

Ardından Ayarlar’a yeniden dönün ve en altta bulunan geliştirici seçeneklerine girin. Aşağılarda bulunan animasyon hızlarını 0.5x’e getirerek cihazınızın geçiş efektlerinin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz.