  • Galaxy Note 8 İçin Android Oreo Güncellemesi Geliyor!

Galaxy Note 8 İçin Android Oreo Güncellemesinin Yaklaştığını Gösteren Bir Sertifika Ortaya Çıktı

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Yeni ortaya çıkan Wi-Fi Alliance sertifikası, Samsung'un Galaxy Note 8'ler için Android Oreo güncellemesinin sonlarına yaklaştığını gösteriyor.

Herhangi bir akıllı telefon üreticisi, yeni bir Android sürümünü cihazlarına yayınlamak için Wi-Fi Alliance sertifikası almak zorundadır. Dolayısı ile bir üreticinin Wi-Fi Alliance sertifikası alması, yazılım güncellemesinin tamamlanmak üzere olduğunun bir göstergesidir.
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Samsung, geçtiğimiz yaz sonunda tanıtılan SM-N950F model numaralı Galaxy Note 8 modelleri için Wi-Fi Alliance’tan aldığı Android 8.0 Oreo sertifikası ortaya çıktı. Bu da Galaxy Note 8’in Oreo güncellemesi almasına oldukça kısa bir süre kaldığı anlamına geliyor.

Samsung, özellikle kendi arabirimi ile cihazlara eklediği özelliklerin fazlalığı nedeniyle yeni bir yazılım güncellemesi yayınlarken ince eleyip sık dokumaktadır. Yeni Android sürümünün yayınlanmasının aceleye getirilmesi, fark edilemeyen bazı yazılım hataları doğurabilir.
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Bunun en yakın örneği ise kısa süre önce Android Oreo güncellemesi alan bazı Galaxy S8’lerde yaşanan yeniden başlatma sorunları. Samsung, sorunun büyümemesi için Android Oreo güncellemesini geçici olarak durdurmuş ve sorunun çözümü için bir güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Galaxy-Note-8-Android-Oreo-release-software-update_id102617
Etiketler: Samsung Galaxy Note 8, Android Oreo
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