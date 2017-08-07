Galaxy Note 8, İlk Kez Çalışırken Görüntülendi!

Samsung'un yakında çıkaracağı yeni amiral gemisi "Always ON" özelliğiyle çalışırken görüntülendi.

Samsung Galaxy Note 8’in tüm özelliklerini biliyoruz dersek yalan olmaz sanırım. Daha önce defalarca kez sızıntı haberini paylaştığımız Galaxy Note 8’in artık sızıntıdan çok direkt çalışan telefon görüntüleri paylaşılıyor. Samsung’un 23 Ağustos’ta duyuracağı yeni amiral gemisi için yayınlanan son görüntüler, cihazın uzun süreden beri gördüğümüz prototip görüntülerinin doğruluğunu gözler önüne seriyor.

Tıpkı Galaxy S8’de olduğu gibi Always ON(Her zaman açık) ekranı ile birlikte gelecek telefon, kavisli ekranı ve neredeyse hiç çerçevesi olmayan devasa boyutuyla çok şık duruyor.

Sızan görüntülerde yalnızca telefon değil, asıl merak edilen unsur olan Galaxy Note serisini Galaxy S serisinden ayıran kalemi de gördük. Daha önce sızan bilgilerde olduğu gibi Galaxy Note 7’nin kaleminin hemen hemen aynısı olan kalem, 4096 seviyesinde basınç hassasiyeti sunacak. Bu gücün en önemli faktörünü, telefonumuzu suya batırdığımızda göreceğiz. Çünkü telefonun kalemi suyun altındayken de sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Bugün çekilen Galaxy Note 8 resimleri telefonun ekranı açıkken gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, 23 Ağustos öncesinde şu ana kadar alınan en net görüntüler olarak gösterilebilir.