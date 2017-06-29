Galaxy Note 8'in Çift Kamerası Diğer Kameralardan İyi Olacak

Samsung Galaxy Note 8 ile gelecek olan çift kamera, diğer tüm telefon kameralarından daha iyi olacak. Bu da şimdiye kadarki en iyi telefon kamerasına sahip olacağı anlamına geliyor.

Son zamanlardaki tüm sızıntılar ve raporlar sayesinde, Samsung Galaxy Note 8'in, karşımıza çift kamera ile çıkacağından artık kesinlikle eminiz. Dahası ise şirket, yeni ISOCELL Çift kamera sensörünü dün MWC 2017 Şanghay'da tanıttı ve bu sayede de tüm sızıntılar doğrulanmış oldu. Yeni duyulan haberler ise Note 8'in çift kamerasının 'harikalar' yaratacağı yönünde.

Bilgilere göre, Galaxy Note 8'in çift kamerası, rakip akıllı telefonların tümünden çok daha iyi olacak şekilde karşımıza çıkacak. Note 8, çift kamerasıyla daha iyi görüntü kalitesi ve daha iyi bir arka plan odaklamayı sunacak. Ayrıca kamerada, f / 2.0 lens ve OIS ile çift 13MP+13MP'lik (RGB + Siyah Beyaz) sensörler bulunuyor.

Galaxy Note 8'in 6.3 inçlik Sonsuz Ekran, Exynos 8895 işlemci, 6GB RAM, 64GB dahili depolama, bir microSD kart yuvası ve 3300 mAh batarya ile Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca diğer beklenenler arasında iris tarayıcı, USB Type-C bağlantı noktası ve Galaxy S8 ile gördüğümüz 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca parmak izi tarayıcısının nerede olacağı hakkında hala birçok dedikodu devam ediyor.