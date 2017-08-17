Galaxy Note 8'in 'Derin Deniz Mavisi' Rengi Ortaya Çıktı!

Samsung'un yakında duyuracağı yeni telefonunda "Deep Sea Blue" renk seçeneği olacağı sızdırıldı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Telefonun tasarımı artık oturmuş olmasına rağmen ince detaylarını gördüğümüz yeni sızıntılar geliyor. Son gelen sızıntıda cihazın yeni bir rengi ortaya çıktı. Deep Sea Blue(Derin Deniz Mavisi) renginde gözüken Galaxy Note 8, bu renkle birlikte toplamda 3 farklı renk seçeneği sunacak.

Sızdırılmış görüntülerde yalnızca telefon değil, S Pen’in de aynı renge büründüğünü görüyoruz. Samsung’un birkaç ay önce çıkardığı ve herkes tarafından övgüler almayı başaran Galaxy S8’in ardından çıkacak ilk amiral gemisi olan Note 8 bu renk seçeneği ile gelecek mi bilmiyoruz, ancak gelirse son derece şık duracağını söyleyebiliriz.

Samsung, Galaxy Note 8’i 23 Ağustos’ta yapılacak konferansla duyuracak. New York’ta düzenlenecek konferansta Galaxy Note 8’in dışında başka şeylerin tanıtılıp tanıtılmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz

Peki, sizce Deep Sea Blue isimli renkle çıkacak bir Galaxy Note 8 hoşunuza gider miydi? Sizin Note 8’de görmek istediğiniz renk ne?