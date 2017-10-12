Note 8'in En Güzel Gizli Özelliklerinden Biri: App Pairs

Bünyesinde bir çok gizli özelliği barındıran Note 8'de aynı anda iki farklı uygulamayı, bölünmüş ekranlarda kullanabilmek için atılması gereken adımları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Galaxy Note 8’de olmayan bir yazılım özelliği hayal etmek, zor. Fakat, bununla da yetinmeyen cihaz, güçlü bir alt yapı inşa ederek, üretkenliği arttıracak, sıra dışı bir ortam hazırlıyor.

Note 8’in çoklu görevlendirme deneyiminin bir parçası olan App Pairs (Uygulama Çiftleri), Note 8’in kaydırmalı yan panelinden kolayca erişilebilecek çoklu görevlendirme kısa yolları oluşturmanızı sağlıyor. Maalesef bu özellik Galaxy S8/S8+ ‘da mevcut değil.

Diyelim ki YouTube’da video seyrederken favori Android sunucunuz üzerinden Reddit’te gezinmekten hoşlanıyorsunuz. App Pairs ile her iki uygulamayı da bölünmüş pencere görüntüsü şeklinde çalıştıracak bir kısa yol oluşturabilirsiniz.

Peki App Pairs, Note 8’de nasıl aktif hale getirilir? Gösterelim.

1. Öncelikle yan paneli açın. Burada, kullanıcıların isteklerine göre tasarlayabilecekleri uygulama kısa yolları bulunur. Panelde boş olan yere tıklayarak, işleme devam edelim.

2. Açılan pencerede ‘yeni uygulama çifti oluştur’a tıklayın.

3. Bu pencerede herhangi iki uygulamayı çifte kısa yol biçiminde bir araya getirmelisiniz.

4. Örnekte YouTube ile Relay arasında oluşturulan uygulama kısa yolunun görüntüsünü görüyorsunuz. Yukarıdaki uygulama üst bölümde, alttaki uygulama da alt bölümde görünecek.

5. Yeni uygulama kısa yolu.

6. Kısa yola tıkladığınızda, iki uygulama da bölünmüş ekranda, çoklu-görevlendirme modunda çalışacaklar.