Galaxy Note 8'in Özelliklerini, Kendi Telefonunuzda Kullanma

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'in birbirinden iddialı özelliklerini diğer telefonlarda nasıl kullanabileceğinizi açıkladık.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, 2017’de piyasaya çıkan en başarılı akıllı telefonlarından birisi olarak göze çarpıyor. Fütüristik tasarımı ve güçlü donanımı ile son derece cezbedici bir görünüm sunan Galaxy Note 8, üzerine eklenen özelliklerle çok farklı bir kaliteye çıkıyor. Bugün sizlere kendi telefonunuzu Galaxy Note 8’e çevirmenizi sağlayacak Android uygulamalardan bahsedeceğim. Bunları kullanarak elinizde Note 8 olmasa bile benzeri özellikler kullanabilirsiniz.

Doğru Kalemi Seçme

Samsung Galaxy Note serisini diğer telefonlardan ayıran en büyük özellik muhteşem detaylara inen kalemi. Galaxy Note 8’de yine çok iyi bir şekilde işlenen S Pen, telefona sahip olmayanların gıptayla baktığı bir donanım olarak dikkat çekiyor. Bu kalem kadar olmasa da not almak, web sayfasında gezinmek, çizim yapmak gibi özellikleri gerçekleştirmek için üçüncü parti bir kalem satın alabilirsiniz. Bu konuda telefonunuza uyumlu olduğunu araştırarak alabileceğiniz Musemee Notier V2, Adonit Jot Pro ve Sensu Digital Artist Brush & Stylus gibi başarılı kalemler yer alıyor.

Çift Uygulama Çalıştırma

Galaxy Note 8’in 6.3 inçlik devasa ekranı sayesinde iki farklı uygulamayı aynı anda tek bir ekran üzerinde kullanabilirsiniz. Örneğin, bir yerde YouTube videosu izlerken, diğer tarafta Google Chrome’da gezinmek gibi özelliklerden bahsediyorum. Bunu kendi telefonlarınızda yapmak için üçüncü parti bir uygulama gerekiyor. Ayrıca telefonların Nougat veya Oreo uyumlu olması lazım.

Split-Screen Creator sayesinde telefonunuzun ekranında iki farklı uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Edge Paneli

Bu özellik Galaxy Note 8’e özel bir şey değil, ancak son derece sınırlı sayıda telefonda bulunuyor. Telefonu tek elle kullanmak gerektiğinde çok büyük bir işlevsellik katan Edge panelini Swiftly Switch isimli uygulama ile kendi telefonlarınıza aktarabilirsiniz. Bu uygulama çift uygulama çalıştıran Split-Screen Creator ile sorunsuz çalışabiliyor.

Always On Display

Galaxy paketinin bir başka büyük özelliği olan Always On Display, Note 8’e çok güzel bir şıklık kattı. Not almak istediğiniz anlarda, bir an bile beklemeden ekran üzerine alınabilecek notlar gibi özellikleri kullanmanızı sağlayan “Her zaman Açık Ekran” özelliğini kendi telefonlarınızda da kullanmak mümkün.

AMOLED bir ekrana sahip telefonunuz varsa, orijinal AOD kadar olmasa da onun gibi hizmet eden bir uygulama var. “Always On AMOLED” isimli uygulama, şu anda BETA aşamasında olmasına rağmen işini tam olarak yapabiliyor. Note 8’de olduğu gibi kalemle çizilmeyecek bir ekran olsa da, belirli metinleri ekranınıza getirebilirsiniz. Yine de belirtelim, Always On Display’de olduğu gibi bu uygulama da şarj tüketiminde büyük bir artış sağlayacaktır.