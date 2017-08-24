Galaxy Note 8'in Fiyatı Neden Bu Kadar Yüksek?

Galaxy Note 8, özellikleri ve donanımı kadar fiyatı ile de oldukça konuşulan bir telefon olacak. Peki fiyatın bir önceki modele göre bu kadar yükselmesinin arkasındaki sebep ne?

Akıllı telefon fiyatları, son bir yıldır önemli derecede arttı. Buna neden olarak ülkemizdeki dolar ve euro kurunun artması gösterilebilir, fakat tek nedeni bu değil. Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Note 8’in fiyatı 4999 TL ve bu yüksek fiyat, yalnızca bizim ülkemize has bir durum değil. Galaxy Note 8 tüm dünyada geçtiğimiz yıla göre 100 dolarlık bir zam ile geldi, ülkemizde ise 1000 TL zamla. Ama neden? Yani bu biraz uçuk bir rakam değil mi sizcede?

İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki Samsung, fiyatları birden arttırmadı. Öncelikle 3299 TL'ye Galaxy S7 Edge’yi çıkardı. Daha sonra Galaxy Note 7, 3999 TL ile satışa çıktı fakat sonradan fiyatı 3599 TL'ye indirildi. Bu yıl tanıtılan Galaxy S8 ve S8+ ise ilk başta 4399 ve 4999 TL'ye satışa çıktı, fakat kısa süre sonra 3999 ve 4499 TL'ye düşürüldü. Fiyatlar her ne kadar hala yüksek olsa da yapılan 300-400 liralık indirimler, kullanıcıları fiyatların ekonomik düzeye geldiğine ikna etti. Ayrıca Galaxy S8 ve S8+’ın satışlarının globalde iyi gitmesi de Samsung’un fiyat politikasının başarılı olduğunu kanıtladı.

Samsung’un yüksek fiyatlı telefon çıkarmak konusunda cesur olmasının bir başka nedeni de telefonun asla yüksek fiyatlı kalmamasıdır. Örneğin; şu an bir Galaxy Note 8 ön siparişi verirseniz 500 TL hediye çeki sizin olur. Eğer S-World üyesiyseniz, 1300 TL değerindeki Gear S3 Frontier, Galaxy Note 8’in yanında size hediye edilir. Ön sipariş vermeseniz dahi, önümüzdeki aylarda Galaxy Note 8 fiyatları kendiliğinden düşecektir. Bunun en büyük kanıtı 4399 TL'ye satışa çıkan Galaxy S8’in şu an 3299 TL'ye internette Samsung Türkiye garantisi ile bulunabiliyor olması.

Fiyatların artmasındaki bir başka neden, tarifeye ek olarak telefon satışları. Operatörler, çok küçük farklarla cihazları faturaya ekliyorlar ve kullanıcılara 12, 24 ya da 36 ayda ödeme imkanı sunuyorlar. Uzun vadede ödemek kullanıcılara kolay geldiği için insanlar, yüksek fiyatlı telefon almaktan, şirketler de satışlar devam ettiği için fiyatları yükseltmekten çekinmiyorlar.

Galaxy Note serisi uzun bir süre boyunca Samsung’un en önemli cihazları oldu, belki de hala öyle. S-Pen’i çoğu insan önemsiz bir detay olarak görse de aslında akıllı telefon ekranlarının bu kadar büyümesinin nedenlerinden biri de S-Pen’dir. Ekranı bile açmadan ekran üzerine not alabilmek S-Pen’i deneyimleyenlerin oldukça beğendiği ve diğer akıllı telefonları kullandıklarında aradıkları bir özellik olmuştur. Her ne kadar önemsiz gibi de görünse Galaxy Note serisinin bu kadar başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden biri de S-Pen olmuştur ve Samsung da bunun farkında.

Akıllı telefon fiyatları artık dizüstü bilgisayar fiyatlarının üzerine çıkmaya başladı. Bunun farkında olan Samsung, DeX gibi araçlarla telefonları bilgisayarlara dönüştürerek insanların basit bilgisayar işlemlerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Telefonları masaüstü bilgisayar olarak kullanmak her ne kadar fütüristik bir düşünce gibi görünse de, gelecekte çok daha güçlü işlemciler ile telefonlarımızı bilgisayar kasaları olarak kullanabiliriz.

Belki Galaxy Note 8’in fiyatı yüksek, ama tamamen hak etmediğini de söyleyemeyiz. Samsung, ‘infinity display’ tasarım anlayışı ile oldukça beğeni kazandı. Ayrıca her iki kamerasında bulunan OIS’de oldukça kaliteli videolar çekmemizi sağlıyor. Kısaca Galaxy Note 8, şu an için rakiplerinin çok önünde bir mühendislik harikası. Bu nedenle fiyat konusunda çıtayı belirlemekte özgür. Önümüzdeki haftalarda gelecek LG V30 ve iPhone 8 ile Samsung, fiyatlarda bir iyileştirme yapacaktır.

Galaxy Note 8’i diğer cihazlar ile yalnızca fiyat konusunda karşılaştırmak biraz haksızlık olur. Bunun yanı sıra Samsung’un sadık hayranlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 faciasından sonra Samsung hayranları şirkete sırt çevirmek yerine bu yıl ki cihazı heyecan ile beklemişti. Bunların yanı sıra Samsung’un Galaxy Note 8’i piyasaya sürdüğü tarihe de dikkat etmek gerekiyor. İki yıl önce sonbaharda bir iPhone ya da Note alan kişilerin bu yıl cihazlarını değiştirmeyi düşündükleri sırada karşılarına müthiş tasarımlı ve donanımlı Galaxy Note 8 çıkacak. İnsanlar bunu göz ardı etse de Samsung’un etmediğine emin olabilirsiniz.

Tanıtılmasına kısa süre kalan iPhone 8’in fiyatının 1000 dolar olacağı söylentileri her gün daha fazla duyuluyor. Ülkemizde kur farkı ve vergilerle birlikte 5000 TL'nin üzerinde bir fiyatı olacaktır. Günümüz akıllı telefonlarının o muhteşem çerçevesiz ekranlarının eğer herhangi bir koruyucu kullanmazsanız bir ay sonra çizilmeye başladığını düşününce bu fiyatlar gerçekten çok korkunç.