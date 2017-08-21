Galaxy Note 8'in Fiyatı Sızdırıldı: Böbrek+KDV!

24 Ağustos'ta tanıtılacak Note 8'in fiyatı sızdırıldı. Cihaz, fiyatı ile Türkiye'nin en pahalı akıllı telefonu olabilir.

Tanıtımına çok kısa süre kalan Galaxy Note 8, özellikleri ve devasa ekranı kadar fiyatıyla da merak uyandırıyor. Tayvanlı bir web sitesinde sızdırılan rakamlar, Note 8 fiyatının böbrek+KDV olacağını gösteriyor.

Sitenin paylaşımına göre Galaxy Note 8, 6GB RAM ile gelecek ve 64, 128 ve 256GB’lık üç farklı depolama seçeneği olacak. Cihazın Çin’deki çıkış fiyatları 64GB için 941 dolar, 128GB için 1.061 dolar ve 256GB için 1.196 dolar olacak.

Galaxy Note 8, Amerika’da ise nispeten daha makul fiyatlarla satışa çıkacak. Depolama seçeneğine göre cihazın 800 ile 1000 dolar arasında fiyatının olması bekleniyor. 750 dolar fiyatlı Galaxy S8’in ülkemizde 4400 TL'den satışa sunulduğunu düşünürsek, Galaxy Note 8’in 5000 ile 5500 TL arasında bir fiyatının olacağını tahmin edebiliriz.

Elbette bu rakamlar resmileşmiş fiyatları temsil etmiyor. En doğru bilgiyi Perşembe günü New York’ta gerçekleşecek Galaxy Note 8’in görkemli tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.