Galaxy Note 8'in Geniş Renk Yelpazesi

Samsung'un yeni çıkaracağı amiral gemisinin, geniş renk seçenekleri belli oldu.

Samsung, telefonların renk tercihlerini genelde bir kaç seçenekten fazla yapmazdı. Siyah, gümüş, altın ve bazen de mavinin farklı tonlarına yer verirdi. Gün içerisinde ortaya çıkan bir görüntü doğruysa, Samsung Galaxy Note 8 oldukça farklı renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Note 8, 8 farklı renk seçeneği ile bizleri mutlu edebilir.

Görünüşe göre, bu renklerin tümüyle birlikte ön panel siyah, ancak bütün renk seçenekleri ile eşleşen S Pen modelleri var. Bu renk seçeneklerinin sadece ABD ya da Avrupa'da olmayacağı, dünya genelinde standart renklerin yanı sıra bu özel renk seçeneklerine de yer verileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Samsung, Galaxy Note 7 modeli ile yaşattığı hayal kırıklığından dolayı kullanıcılarına, kendisini affettirmeye çalışıyor olabilir. Bu durum 8 farklı renk seçeneğinin mümkün olma olasılığını güçlendiriyor. Samsung ilerleyen günlerde renk seçenekleri hakkında kesin bir bilgi yayınlayabilir.