Galaxy Note 8'in iPhone X'u Adeta Tokatladığı Download Testi

Gigabit LTE'nin telefonlara ne gibi artısı olduğunu merak ediyorsanız, bu yazı tam size göre olacaktır. iPhone X'un hız konusunda en büyük rakibi Galaxy Note 8'e boyun eğmesini izliyoruz.

iPhone X, pek çok özelliğini beğeniyor olsak bile bazı konularda hala istenileni verememiş gibi duruyor. Şirket, Android’e çıkan son telefonlarda gördüğümüz Gigabit LTE’den yoksun bir şekilde geldi. Bunun ne önemi var, sonuçta 1Gbps hızlara çıkmıyoruz diyebilirsiniz, ancak çok önemli bir yanı var.

Bu durum aslında biraz karmaşık. Gigabit LTE isim olarak yanıltıcı. Yeni teknolojinin asıl olayı Gigabit hızlara ulaşmanızı sağlamak değil; şebekeye ne kadar uzaklıkta olursanız olun, etrafınızda ne kadar cihaz olursa olsun, telefonda her zaman yüksek internet hızına ulaşmayı mümkün kılmak. Bu durum Apple’ın son model iPhone X’u için ciddi bir gerileme olarak gösterilebilir, çünkü iPhone X’da Gigabit LTE yok ve bu durum, en büyük rakibi Galaxy Note 8’e karşı onu güçsüz bırakıyor.

Qualcomm ve T-Mobile’in yaptığı testlerde, Gigabit LTE’li Galaxy Note 8, 600 Mbps hıza ulaşmayı başardı. Bu oran çok önemli, çünkü aynı noktada iPhone X’un ulaşabildiği hız yaklaşık olarak 300 Mbps kadar.

Bu hızlara hiçbir zaman çıkmayacağınızı düşünebilirsiniz, ancak olay bundan daha ciddi. Bu oran en küçük hızlarda bile çalışıyor. Yani internet hızı iPhone X’da 5 Mbps’ken Galaxy Note 8’de 10 Mbps olarak alınabiliyor.

Qualcomm ile pek hoş bir süreç geçirmeyen Apple, önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi edinmek için neler yapacak göreceğiz. Sızan bilgilere göre Apple şu anda Intel ile birlikte 5G modem üzerinde ilerliyor. Modem savaşları gelecekte nasıl şekillenecek göreceğiz. Yine de 6100 TL vererek satın alınan bir telefonda böyle bir eksikliğin olması hoş bir durum olarak gösterilmiyor.