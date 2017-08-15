Galaxy Note 8'in Kameraları Piyasaları Sallayacak!

Samsung'un yeni amiral gemisinde kullanacağı lensler ve teknolojiler ortaya çıktı.

Galaxy Note 8’in duyurulmasına çok az bir zaman kaldı. Hal böyle olunca heyecanımızı da gizleyemez olduk. Güney Kore merkezli sayfalarda dönen haberlere göre Samsung’un yeni amiral gemisi GFXBench'da görünmeye başladı. Genel olarak beklenen özelliklerle birlikte geleceği anlaşılan telefonun 6.4 inçlik devasa bir boyutu var.

Sızdırılan yeni bilgiler arasında en önemli özellik telefonun kamerası oldu. Telefonda Galaxy Note 8’in çift piksel sensör teknolojisi ile birlikte 12 ve 13 MP telefoto lensler bulunacak.

İki sağlam kamerayla birlikte optik görüntü sabitleme(OIS) teknolojisi de sunacak Samsung, bu sayede 2x optik zoom destekleyecek. Normal zoom teknolojisinden farklı olarak görüntüde kayıp yaşamadan büyütülebilen fotoğraflar, telefonun daha detaylı fotoğraflar oluşturmasını sağlayacak.

Bu haberler şimdilik spekülasyondan ibaret, ancak iPhone 7 Plus’da bulunan bu teknolojinin Galaxy Note 8’de olmaması için hiçbir sebep yok. Ayrıca LG’nin V30’da sağlam bir kamera teknolojisi kullanacağı düşünülüyor. Bunun bilincinde olan Samsung’un Galaxy Note 8’de beklentilerin altında kalacak kamera çıkaracağını sanmıyoruz.

Galaxy Note 8, 23 Ağustos’ta yani 8 gün sonra duyurulacak ve 15 Eylül’de Güney Kore’de satışa sunulacak.