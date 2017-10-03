Galaxy Note 8'in 'Mükemmel' Olmasına Engel Olan 5 Kusur!

Galaxy Note 8 her ne kadar hayranlık uyandıran bir telefon olsa da bazı önemli eksiklikleri bulunuyor. İşte Galaxy Note 8'in mükemmel bir cihaz olamamasının 5 nedeni.

Galaxy Note 8, tartışmasız yılın en iyi akıllı telefonlarından biri. Tasarımı, donanımı, ‘fiyatı’ ile dünyanın en büyün akıllı telefon üreticisinin amiral gemisi olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor. Fakat yine de Galaxy Note 8’in bazı göze batan kusurları var gibi görünüyor. Fiyatı ile yeterince eleştirdiğimiz için artık bu konuyu tekrar ele almıyoruz.

Parmak İzi Tarayıcının Konumu

Galaxy Note 8 büyük bir telefon, hem de çok büyük. Dolayısı ile parmak izi sensörünün bu kadar yukarıya konumlandırılması, iris tarayıcıyı kullanmak istemeyen biri için kullanımı son derece zorlaştırıyor. Özellikle elleriniz ya da parmaklarınız küçükse, parmak izi tarayıcıya ulaşmak için ciddi bir çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar, parmak izi sensörüne dokunmak isterken lense dokunmak zorunda kaldıklarını iddia ediyorlar. Bu bize her ne kadar çok anlamlı bir şikayet gibi gelmese de Samsung’un bunları öngörüp tasarımı düzeltmesi gerekiyordu. Tabii, bu şikayetlerin Galaxy S8’de başladığını düşünürsek bu çok öngörü sayılmaz.

Çift Kamera

Galaxy Note 8 çok iyi bir kameraya sahip. Bunu kabul ediyoruz. Fakat Samsung’un tek kameralı S7’si de çok iyi bir kameraya sahipti. Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte ilk çift kameralı akıllı telefonunu tanıtmış oldu fakat çift kameraya ait gerçek bir özellik tanıtmış değil.

Huawei mükemmel siyah beyaz fotoğraflar çekmemizi sağlıyor, LG inanılmaz bir geniş açı sunuyor, Apple’ın portre modu insanların çift kameralı iPhone alması için yeterli bir sebep olabiliyor. Peki, Galaxy Note 8 hangi özelliği kullanıcılara sunuyor? S7 ve S7 Edge kamerası ile geçtiğimiz yılın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olan Samsung, bu yıl çift kameraya geçtiği halde rakibi Apple’ın nasıl gerisine düştüğünü iyi düşünmesi gerekiyor.

Kamera konusundaki bir başka sorun ise 60 ya da 120 fps 4K video kaydı. Son derece yüksek fiyatlara aldığınız Galaxy Note 8 ile yalnızca 10 dakika 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil ve Samsung’un herhangi bir açıklaması bizi ikna edemez.

Stereo Hoparlörler

Galaxy Note 8, çift mikrofonu ile video kaydı sırasında sesleri gerçekten kaliteli bir şekilde alabiliyor. Fakat konu sesleri kullanıcıya aktarmaya geldiğinde mono hoparlörü ile rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Ar-Ge bütçesi pek çok ülkenin GSYİH’sinden fazla olan Samsung, neden hala Stereo hoparlöre geçmemekte ısrar ediyor bilemiyoruz. Herhangi bir kullanıcının var olan mono hoparlör ne kadar kaliteli olursa olsun stereo hoparlöre tercih edeceğini düşünmüyorum. Umuyorum Samsung da böyle düşünür ve bir sonraki modelde stereo hoparlör ‘teknolojisine’ geçer.

Bixby Düğmesi

Ülkemizde her ne kadar kullanımı çok artmamış olsa da dünya çapında sesli asistanlar, her gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermeye başladı. Amazon, Google, Apple gibi büyük şirketlerin sesli asistan teknolojileri üzerinde çalışmalarının bir nedeni de budur. Bu nedenle Samsung’un Bixby üzerinde çalışması ve kullanıcılarına böyle bir sesle asistan hizmeti vermesi son derece güzel bir gelişme.

Fakat realiteye baktığımızda Bixby henüz tamamlanmamış bir sesli asistan ve bazen kullanıcıların komutlarına yanıt bile vermiyor. Burada esas sorun Bixby’nin hazır olmaması değil, Samsung’un kullanıcıları Bixby kullanmaya zorlaması.

Bixby düğmesi, konumu gereği yanlışlıkla basılmaya çok müsait. Samsung, sesli asistan tam olarak kullanıma hazır olana kadar bu düğmeyi deaktif durumda bırakabilirdi. ‘Bixby neden hala gelmedi?’ gibi eleştiriler belki olabilirdi fakat en azından ‘bizi Bixby’den kurtar’ eleştirisi olmazdı. Bixby, Samsung’un acele etmesinden dolası ciddi bir marka zedelenmesi yaşadı.

Daha Büyük Bir Pil

Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 olayından sonra Samsung’un daha güvenli bir pil kullanımına geçeceğini biliyorduk. Yine de şirketin S8+’dan daha büyük ve daha kalın bir cihaza daha küçük bir pil yerleştirmesi, hayranlarını biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Evet biliyoruz, pil ömrünü uzatmak için daha verimli bir işlemci, Amoled ekran, yazılım optimizasyonları, QHD+ yerine Full HD+ çözünürlük gibi pek çok çözüm sunuyor Samsung. Fakat ne olursa olsun kullanıcılar daha büyük pil ve şarj ömrü istiyorlar ki biraz da haklılar.

Pilin küçülmesindeki tek neden patlıyor olması değil. S-Pen için yuva yeri, çift kamera için alan açmak gibi bazı donanımsal sorunlar da var. Fakat yine de söylediğimiz gibi Samsung, Ar-Ge için bir ülke kadar para harcıyorsa bu sorunların da üstesinden gelebilmeli.

Çok eleştirdik, çok kusur bulduk fakat yine de hatırlatmakta fayda var; Galaxy Note 8 paranın satın alabileceği en iyi akıllı telefonlardan biri. Belki iPhone X’da yaşanan tasarımsal devrim, Galaxy Note 8’i gölgede bırakacak ve çoğu insanın iPhone X’a yönelmesine neden olacak. Fakat Note 8, sadık Samsung kullanıcıları için en iyi telefon olmaya devam edecek.