Galaxy Note 8'de yer alacak parmak izi okuyucusunun nereye geleceğini en iyi şekilde açıklayan iki ayrı konsept görüntü yayınlandı.

Samsung’un yakında duyuracağı yeni telefonu Galaxy Note 8 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Note 8 için her gün bir başka sızıntı gördüğümüz bu günlerde yeni render görseller paylaşıldı. Paylaşılan bu görsellerle emin olduk ki telefonun ön kısmı ve genel hatları, herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Yalnızca arkada yer alacak çift kamera ve parmak izi okuyucunun yeri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Galaxy S8’de kameranın hemen yanında yer alan parmak izi okuyucusu, kullanıcılar tarafından büyük tepkilere yol açmıştı. Galaxy Note 8’de aynı hataya düşmemesini beklediğimiz Samsung’un yeni konsept görüntüleri nispeten daha iyi duruyor. İlk görselde, telefonun arkasında yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera ile parmak izi okuyucunun arasında flaş ve sensörler yer alıyor. Bu sayede parmak izi okuyucuyu kullandığınızda kamera sensörlerinin üzeri kirlenmemiş olacak.

Bu konseptin dışında bir başka Note 8 konsepti daha yayınlandı. Bu konseptte ise telefonun kameraları dikey olarak yerleştirilmiş durumda. Az önceki konseptte olduğu gibi kamera ile parmak izi okuyucu arasında sensör ve flaşları koyan tasarımcı, en mantıklı çalışmayı yapmış gibi gözüküyor. Elbette gönül ister ki parmak izi okuyucu ekranın altında olsun, ancak ne yazık ki böyle bir ihtimal şu an için yok gibi gözüküyor.