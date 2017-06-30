Galaxy Note 8'in Rakibi Olacak LG V30'dan Yeni Bilgiler Var!

LG V30 için yayınlanan bir rapor, telefonun üst tarafında yer alacak ikincil ekranın iptal edildiğini gösteriyor.

LG’nin bu sene Galaxy S8 ile birlikte çıkardığı LG G6, birçok aksilikten dolayı rakibinin bir hayli gerisinde kalmıştı. Galaxy S8’in farklı tasarımı ve piyasada Snapdragon 835 bırakmamasından dolayı Snapdragon 821’e kalan LG, yeni amiral gemisini eski yonga seti ile çıkarınca istediği başarıya ulaşamadı.

Bu sorunu V30 ile çözmek isteyen LG, en büyük rakibi Samsung’un karşısında daha ciddi bir telefonla durmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni raporla birlikte LG V30 hakkında bazı bilgiler de ortaya çıktı. Normalde ekranın üst kısmında küçük bir ekran daha bulunacaktı ve buradan bildirimler, aramalar, mesajlar gibi küçük bildirimler gözükecekti. Yeni rapora göre LG bundan vazgeçmiş durumda. Bunun yerine LG G6’da kullandığı gibi boydan boya bir OLED ekran kullanılacak gibi duruyor.

18:9 ekran oranına sahip olması beklenen V30’un Snapdragon 835 ile çıkarak bir daha böyle bir ters köşeye izin vermeyeceği düşünülüyor.

4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen yeni telefonun Samsung’un çıkaracağı Galaxy Note 8’e rakip olarak çıkacağı bekleniyor. Sizce LG V30, Galaxy Note 8 karşısında durabilir mi?