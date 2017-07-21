Galaxy Note 8'in S Pen'i Sızdırıldı!

Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen S Pen görseli sızdırıldı. Elle çekilen görsel, kalem hakkında yeni fikirler verdi.

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy Note 8’in duyurulma tarihi sonunda belli oldu. 23 Ağustos 2017’de New York’ta yapılacak lansmanda duyurusu gerçekleştirilecek telefonun birçok yeni özellikle çıkması bekleniyor.

Resmi duyurusu yapılana kadar hala birçok sızıntı ile gündeme gelmesini beklediğimiz Galaxy Note 8’in, son olarak S Pen kalemi sızdırıldı. Sızıntılarla ünlü SlashLeaks tarafından paylaşılan görselde yer alan kalemin, Galaxy Note 8 için olduğu iddia ediliyor. Telefonun S Pen’ini olduğu gibi gösteren görseller, birçok kişide şaşkınlık yarattı.

Görsellerin görüntü kalitesinde bir bulanıklık var, o yüzden çeken kişiye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bunun dışında Note 8’e ait olduğu iddia edilen S Pen’in Note 7 hatta Note 5’in S Pen’ine olan benzerliği dikkat çekti.

Görselin görüntü kalitesinin kötü olmasından dolayı net bir şey söyleyemiyoruz, ancak kalemin bu benzer tasarımla çıkması doğru mu? Daha önemlisi kalemin görüntüsüne mi yoksa yaptığı işlemlere mi daha fazla önem verirsiniz? Yorumlarını bekliyoruz.