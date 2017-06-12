Samsung, bu yıl amiral gemisi tahtını elden bırakmak istemiyor. Firmanın bir önceki modeliyle başını epey ağrıtan serisi Note, 8. cihazıyla geliyor ve sızan şemalar, çift hoparlöre işaret ediyor.

Bu yıl sonbahar aylarına doğru piyasa sürülmesini beklediğimiz Galaxy Note 8 hakkında söylenti kazanı kaynamaya devam ediyor. Cihazla ilgili neredeyse her geçen gün birkaç söylenti çıkmaya başladı ve bunlardan büyük bir kısmı ise kesinleşmek üzere. En son gelen haberlere göre Note 8, çift hoparlör donanımına sahip bir cihaz olacak.

Ayrıca söz konusu şemalar cihazın fiziksel özellikleri hakkında da biraz ipucu veriyorlar. En azından önceki amiral gemilerinden çok daha iyi olacağını öngördüğümüz Note 8, bu zamana kadar Samsung'un ürettiği en kompakt cihaz olabilir. Parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında bulunacağını gösteren şemalar, firmanın geleneklerine aykırı gözüküyor. Bu durumun ise cihaz içindeki donanımların yerleşimiyle ilişki olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Yukarıdaki ilk görselde Note 8'in arka yüzüne dair bir şema ve ikincisinde alt ve üst bölgelerine dair şema yer alıyor. Her iki yüzde de hoparlör olması oldukça dikkat çekici bir detay.

Samsung’un büyük ısrarlar sonucunda getirdiğine kesin gözüyle baktığımız çift kameranın nasıl özelliklere sahip olacağı henüz belli değil. Yine de kamera konusunda Samsung’a güvenmek gerekiyor. Ayrıca firma, benzer bir kamera teknolojisini C10 modelinde de kullanmayı planlıyor.

Tekrar hatırlatmamızda fayda var; söz konusu şemalar resmi bir onay almış değil. Ancak resmi duyuruya yaklaştığımız şu günlerde ortaya çıkan çoğu sızıntının içi boş olmuyor.