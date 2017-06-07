Samsung'un ilerleyen dönemlerde çıkarmayı düşündüğünü Galaxy Note 8 için yeni bir görsel sızdırıldı. Yeni görsel, parmak izi okuyucu ve diğer özellikler hakkında bilgi verdi.

Samsung, Galaxy S8’le birlikte telefon piyasasını sağlam bir şekilde salladı. Kısa süre içerisinde milyonlarca telefon satmayı başaran Samsung’un yeni gündeminde Galaxy Note 8 var. Telefonun ne zaman çıkacağı bilinmiyor, ancak 2017’nin ikinci döneminde için çıkacağına yönelik söylemler var. Özellikle iPhone 8’in karşısına çıkması beklenen Galaxy Note 8 için sızdırılan görüntüler, telefonda yer alacak özellikleri görmemizi sağlıyor.

En gerçekçi Note 8 görüntülerinden birisi olan bu görsel, telefonun çok daha ince bir çerçeveye, dikey yerleştirilmiş çift kameraya ve kalp sensörü gibi özelliklere olacağını gösteriyor. Tasarıma göre parmak izi okuyucu, telefonun arkasında bulunmuyor. Bu da Note 8’in ekranın alt kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ile geleceği iddialarını artırıyor.

Galaxy S8 ile Note 7’nin tasarımlarının birleşimine benzeyen telefonda, bir kez daha AKG kulaklıkların kullanılması vurgulanmış. Note 7 ile ismini çok büyük ölçüde karalayan Note serisi, başarılı bir telefonla bu olayı hafızalardan silmek istiyor. Samsung Galaxy Note 8 hakkında yakında yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.