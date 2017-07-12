Galaxy Note 8'in Tanıtılacağı Tarih Belli Oldu

Samsung'un çok konuşulan ve merakla beklenen 2017 Note serisi phableti 23 Ağustos'ta tanıtılacak.

Samsung'un geçen yıl bize göre hüsranla sonuçlanan ancak şirkete sonuç olarak fazla etki etmeyen Galaxy Note 7 modelinin ardılı olacak Note 8 son zamanlarda dilimizden düşmez olmuştu.

Çok sayıdaki Güney Kore kaynağından gelen bilgiye göre Samsung yeni phabletini 23 Ağustos'ta New York şehrinde tanıtacak. IFA etkinliğinden ayrı bağımsız bir lansman düzenleyecek olan Samsung, daha önceki yıllardaki geleneğini devam ettirecek.

Samsung'un tahmin edilen planına göre, Galaxy Note 8 Ağustos ayında satışa sunularak 2017 Apple iPhone serisinin bir kaç ay önüne geçecek.

6.3 inç ekranla gelmesi beklenen Galaxy Note 8, S Pen ve Sonsuz Ekran gibi özelliklere sahip olacak. Samsung tarafından satışa sunulan ilk çift kameralı telefonun da Note 8 olması bekleniyor.