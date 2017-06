Galaxy Note 8'in Yeni Sızdırılan Görselinde Yan Tuşlar Yok

Samsung Galaxy Note 8'de ne yapacak bilinmiyor, ancak tasarım açısından çok güzel görüneceği daha şimdiden belli. Bugün Twitter'da sızdırılan yeni görseller, Galaxy Note 8 için çok önemli bir tasarım detayını da içeriyor.

Samsung Galaxy S8’in son dönemlerinde olduğu gibi Galaxy Note 8’de de her gün ayrı bir sızıntı çıkmaya başladı. Bu sızıntılardan bazıları gerçekten “sızıntı” olurken bazıları şirketlerin PR çalışması olabiliyor. Sonucu ne olursa olsun Galaxy Note 8’i her gördüğümüzde ilgimizi çekmeyi başarıyor. Samsung, Galaxy S8 ile tutturduğu başarısını Galaxy Note 8 ile tam gaz devam ettirmek istiyor olacak ki, zaten ince olan çerçeveyi daha fazla incelterek sonsuz ekranını daha fazla geliştiriyor. Samsung’un sızdırılan yeni telefonunda tasarımın çok güzel olduğunu görüyoruz, ancak telefonlarda her şey tasarım değildir. Tasarım dışında donanım özelliklerine de bakılmalıdır.

Samsung’un donanım alanında sızan bilgilerine baktığımızda, tıpkı tasarımda olduğu gibi ilgi çekici donanımlar görüyoruz. Snapdragon 836 ile çıkması beklenen telefonun 8GB RAM gibi absürt bir sürümü olması bekleniyor. Ayrıca Galaxy S8’de gelmeyerek kullanıcıların canını sıkan çift arka kamera teknolojisi, Galaxy Note 8 ile Samsung telefonlarına gelmeye başlayacak.

Sızdırılan görselde telefonun yan tuşlarının olmadığını görüyoruz. Bunun pek ihtimal dahilinde olmadığını düşünsek de Samsung'un burada da dokunmatik bir teknolojiden faydalanabileceği düşünülüyor.

Telefonun başarılı donanım özelliklerinin dışında Note serisinin simgesi olan S Pen’i de göreceğiz. Her geçen sene daha fazla gelişen kalemin, gerek donanım gerekse de yazılım olarak çok daha gelişmiş olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 8 hakkında bildiğimiz bilgiler şu anda bu şekilde. Yakın bir zamanda daha fazla özellik duyuldukça sizleri haberdar etmeye çalışacağız.