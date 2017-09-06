Galaxy Note 8'in Yüz Tanıma Kilidi Fotoğrafla Açılabiliyor!

Samsung'un yeni dev ekranlı amiral gemisi Galaxy Note 8, yüz tanıma kilidinin kandırılabildiği iddiası ile karşı karşıya kaldı.

Samsung’un Galaxy Note serisiyle başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7’de yaşanan batarya skandalının ardından bu yıl da Galaxy Note 8’in yüz tanıma kilidinin yalnızca bir fotoğraf ile ‘kandırılabileceği’ iddiası ortaya atıldı.

Geliştirici Mel Tajon, Best Buy'daki Galaxy Note 8 tanıtım standında cihazı incelerken yalnızca bir başka akıllı telefondan gösterdiği fotoğraf ile yüz tanıma kilidini açmayı başardı. Tajon’un söylediğine göre Facebook profil fotoğrafı ve Instagram’da bulunan özçekimleri ile de cihazın güvenlik kilidi açılabiliyormuş.

Benzer iddialar Samsung Galaxy S8 için de ortaya atılmış, fakat bunun gerçek bir sorun olduğu kanıtlanamamıştı. Yine de Samsung da yüz tanıma kilidinin hatalı çalışabileceğini düşünmüş olmalı ki Samsung Pay gibi ödeme seçeneklerini kullanırken yüz tanıma kilidi güvenlik seçenekleri arasında bulunmuyor.

Tajon, yaşadığı bu durumun üç nedeni olabileceğini belirtti. ilk teorisi, deneme yaptığı cihaz sadece bir demo üründü, satışa sunulan cihazlarda böyle bir sorun olmayacak. İkincisi, Samsung’un yüz tanıma kilidi kötü çalışıyor ve düzeltene kadar bunun geçici bir hata olduğunun düşünülmesi için demo ürünü bilerek ortaya çıkardı. Üçüncü ihtimal, Samsung’un güvenlik kilidi işe yaramaz halde ve demo ürün bunun göstergesi. Hangi ihtimalin doğru olduğunu cihaz satışa çıktıktan sonra öğreneceğiz.