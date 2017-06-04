Galaxy Note 8, ‘Infinity Display’ Özelliği ile Geliyor!

Galaxy S8 ve S8 Plus ile karşımıza çıkan ‘Infinity Display’, bu sefer Galaxy Note 8 ile geliyor.

Samsun’un, yılın ilerleyen sürecinde, yeni bir Note cihazı çıkaracağını biliyoruz. Daha önce Galaxy S8 ve S8 Plus’ta gördüğümüz ‘Infinity Display’, bu sefer Note 8 ile karşımıza çıkıyor.

Samsung, S8 ile Infinity Display’i tanıtmıştı. Bu teknoloji ile ekran-gövde oranı maksimuma çıkarılırken, kenarlıklar minimuma düşürüldü ve çift taraflı edge desteğiyle ortaya güzel bir görüntü çıkmıştı.

Raporlara göre, Galaxy Note 8 Android 7 Nougat ve Infinity Display ile geliyor. Bu teknolojiden dolayı, S8’de görmediğimiz fiziksel home butonunu görür müyüz bilemiyoruz. Fakat muhtemelen S8’e benzer bir görüntüye sahip olacak ya da parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü gelecek.

Note 8, bu özelliğiyle S8’le aynı en-boy oranına sahip olacak gibi gözüküyor. 6 inçlik bir ekrana sahip olması beklense de, bu konuda henüz kesin bir bilgi yok.

Daha önceden, Galaxy Note 8’in 4K ekrana sahip olacağı gibi rivayetler duysak da bir açıklama yapılmış değil. Bu da eğer dış görünüş S8’deki gibi olursa, ekranı da aynı çözünürlükte olabilir. Ama daha yüksek çözünürlük görmek kullanıcıları daha mutlu edecektir.