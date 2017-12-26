Galaxy Note 8, iPhone X’u OIS Karşılaştırmasında Tokatlıyor

Galaxy Note 8, Pixel 2, Mate 10 Pro ve iPhone X’un yer aldığı OIS kayıt testinde, Galaxy Note 8’in beklenmedik başarısı dikkat çekti.

Yeni bir akıllı telefon alacaksanız, telefonda baktığınız en önemli özelliklerden birisi de muhtemelen kameralarıdır. Telefonun kamerası iyi olursa, bir taşla iki kuş vurmuş gibi hissedersiniz. 2017’de çıkan telefonlar da nispeten bu isteğimizi memnun etmeyi başardı. iPhone X, Pixel 2, Galaxy Note 8 gibi üst düzey amiral gemileri, kamera performansında son derece üst düzey kayıtlar yapabiliyor.

Fotoğraf çekimi konusunu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu telefonların her biri çok güzel fotoğraflar çekiyor, ancak video konusu biraz daha farklı. Evan Rodges tarafından yapılan bir testte, iPhone X, Mate 10 Pro, Pixel 2 ve Galaxy Note 8 telefonlarının OIS konusunda başarısı ölçüldü. OIS, bilmeyenleriniz için; Optik Görüntüleme Sabitleme anlamına geliyor. Yani, telefonla yürürken yaptığınız titreşimleri azaltmak için OIS kullanmanız gerekebilir.

Evan Rodges’un paylaştığı ilk videoda, 4 telefonun da kendisine has bir başarısı olduğu görülüyor. Güneş ışığından kaynaklı ışık değişimleri oluyor, ancak Mate 10 Pro hariç telefonlar başarılı bir iş çıkarmış gibi duruyorlardı.

Yukarıda videoyu izlediyseniz “Galaxy Note 8 neye göre kime göre galip olmuş?” diyebilirsiniz. Asıl olay aşağıdaki videoda bulunuyor. Evan Rodges ilk videoda bir metro istasyonuna girerken yer alan görüntüleri sunuyor. İkinci videoda ise hareket eden bir metronun içerisinde kayıt yapıyor. Burada kayıt yaparken diğer 3 telefon ne olduğunu şaşırsa da, Galaxy Note 8 bu olayın üstesinden gelebiliyor.

Olur da titreşimli bir bölgede video kaydetmek zorunda kalıyorsanız, bu videodaki performansları göz önünde bulundurabilirsiniz.