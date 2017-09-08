Galaxy Note 8, Dayanıklılık Testinden Başarıyla Geçti

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, akıllı telefonlara dayanıklılık testleri yapan JerryRigEverything'in testinden başarıyla geçti.

Telefonlara çeşitli dayanıklılık testleri gerçekleştiren YouTube kanalı JerryRigEverything, iki hafta önce tanıtılan Galaxy Note 8’i masasına aldı ve gerçekten güçlü bir telefon olup olmadığını kontrol etti.

Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, çizilmelere karşı son derece dayanıklı. Fakat yan çerçeveler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Metal çerçevelerin üzerinde bulunan boya kolaylıkla çizilip altındaki orijinal metal rengini ortaya çıkarıyor.

Cihazın arka paneli de Gorilla Glass 5 ile korunduğu için çizilmelere karşı dayanıklı fakat her cam yüzey gibi çok fazla parmak izi bırakıyor. Kamera camının da çizilmelere iyi dayandığını söyleyebiliriz fakat parmak izi sensörü kolaylıkla çizilebiliyor. Buna rağmen sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Son olarak ateşe dayanıklılık testine giren Galaxy Note 8’in burada sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Ekrana yaklaşık 10 saniye ateş tuttuktan sonra ekranda kalıcı bir iz oluştu.

JerryRigEverything’in Galaxy Note 8 testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.