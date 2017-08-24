Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte dikkatleri üzerine toplayan bir lansman düzenledi. Kamera konusunda oldukça üst düzey olan Galaxy Note 8 dünyada bir çok ilki üzerinde taşıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi olan Galaxy Note 8, çift kameraya sahip. Arka tarafta yer alan kameralar 12 MP çözünürlüğe sahipken, ön tarafta yer alan kamera ise 8 MP çözünürlüğünde olacak. Bu çift kameralar sayesinde görüntü kalitesinden ödün vermeden zum yapabilmeniz mümkün. Gelişmiş kameraları ile Galaxy Note 8'in rakiplerine taş çıkartacağını söylemek, sanırım yanlış olmayacak.

Optik İmaj Sabitleyici (OIS)

OIS teknolojisi, çektiğiniz videolarda ve fotoğraflarda sallanmayı en az seviyeye indirmenize olanak sağlar. Bu teknoloji Galaxy Note 8'de oldukça önemli bir yer tutuyor çünkü Galaxy Note 8, iki kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) teknolojisine sahip ilk akıllı telefon.

Samsung, Galaxy Note 8'in OIS teknolojisini tanıttığı sırada Apple'a da ufaktan bir gönderme yaptı. Galaxy Note 8'de yer alan OIS teknolojisini iPhone 7 Plus'ta yer alan OIS teknolojisi ile karşılaştıran iki video sunan Samsung, iPhone 7 Plus ile karşılaştırmalara fotoğraf netliği konusunda devam etti.

Live Focus Modu

Fotoğrafların, arka planının bulanıklaştırılarak daha kaliteli gözüken fotoğraflara dönüştüğünü mutlaka görmüşsünüzdür. Son birkaç senede akıllı telefonların da fotoğraflara bokeh efektini verebildiğini söyleyebiliriz. Fotoğrafı çektikten sonra işleyen bu özellik, Galaxy Note 8'de eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Siz fotoğrafı çekerken bulanıklığı ayarlayabiliyor ve fotoğrafı ön izleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Live Focus modu ile çektiğiniz her fotoğrafı iki farklı fotoğraf olarak kayıt eden Galaxy Note 8, aynı fotoğrafın geniş açılı halini sizlere sunuyor.

Galaxy Note 8 için lansmanda öne çıkan kamera özellikleri dışında kamera konusunda birçok yenilik ile gelmesi bekleniliyor. Ancak gelişmiş kamera yetenekleri ile Galaxy Note 8, birçok kişiyi büyülemiş gibi gözüküyor.

Galaxy Note 8'le ilgili hazırladığımız videoyu hala izlemediniz mi? O zaman sizi aşağıya doğru alalım: