Galaxy Note 8 Kasım Ayı Güvenlik Güncellemeleri Yayınlandı!

Android işletim sistemi ve Samsung'un kendi yazılımındaki pek çok güvenlik açığını gideren Kasım 2017 güvenlik güncellemeleri nihayet Galaxy Note 8 kullanıcılarına yayınlandı.

Samsung, Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2017) ile birlikte Kasım 2017 güvenlik güncellemelerini yayınlamaya başlamıştı. A serisini sırası ile Galaxy S7 ve Galaxy Note 5 izledi. Güvenlik güncellemeleri nihayet Güney Koreli teknoloji devinin son amiral gemisi Galaxy Note 8’e de dağıtılmaya başlandı.

Güncellemeler ilk olarak Çin ve Hong Kong’daki SM-N9508 ve SM-N9500 model numaralı Galaxy Note 8’lere dağıtılmaya başlandı. Ayrıca T-Mobile da Birleşik Devletler’de güvenlik güncellemelerini yayınlayan ilk taşıyıcı oldu. Güncelleme ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşacaktır.

Kasım 2017 güvenlik güncellemesi kritik bir kablosuz bağlantı güvenlik açığını gidermektedir. Krack Attack olarak bilinen WPA2 Wi-Fi güvenlik protokolündeki bir hata sayesinde siber saldırganlar erişim noktaları ile erişim noktasına bağlı cihazlar arasındaki veri trafiğini izleyebiliyorlardı.

Bununla birlikte güvenlik güncellemesi Android işletim sisteminde bulunan 61 ortak güvenlik açığını ve hatasını da gidermektedir. Ayrıca Samsung’un kendi yazılımında bulunan 6 güvenlik sorunu da aynı şekilde düzeltilmektedir.