Samsung’un 2017 yılı içerisinde çıkartacağı ikinci amiral gemisi Note 8’e artık çok çok yakınız. Cihaz için tasarlanan özel kılıflar görücüye çıktılar ve Note 8’in nihai tasarımı hakkında en net bilgileri sunuyorlar.

Samsung'un yeni akıllı telefonu için popüler bir Amerikan markası olan Dbrand, resmi olarak kolları sıvadı ve Note 8 için birkaç deri kılıf modeli geliştirdi. Firmanın ürettiği kılıflar, daha önce sızdırılmış Note 8 tasarımlarıyla neredeyse birebir uyumlu görünüyorlar. Bu durum, yapılan sızıntılar sayesinde cihazın son halini piyasaya çıkmadan gördüğümüz anlamına geliyor.

Dbrand, Samsung Galaxy Note 8 cihazını aldığımız zaman bir kılıf kullanmamızın şart olduğunu söylüyor. Çünkü cihazın elde tutuş tecrübesinin beklendiği kadar iyi olmadığını ve kaygan yüzeyi dolayısıyla kolayca kayabileceğini dile getiriyor. Note 8‘in araka yüzeyi tıpkı S8 ve S8 Plus’taki gibi camdan olacak.

Bu yılın başlarında Samsung, resmi olarak Galaxy S8 ve S8 Plus'ı tanıtmadan önce Dbrand, cihazlara uygun kılıflarını tanıtmıştı. Firmanın önce başarısı dikkatleri çekince, Note 8 adına yaptığı çalışmalara da daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşabiliyoruz. Kılıflar ve cihazın genel tasarımı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.