Galaxy Note 8 Parmak İzi Tutuyor Mu?

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 8'i tanıtmıştı. 4 farklı renk ile gelen Galaxy Note 8'in parmak izi tuttuğu hakkında iddialar var.

Yeni nesil telefonlarda kullanılan arka yüzeyler parmak izi tuttuğu için bazı kullanıcıları rahatsız edebiliyor. Apple'ın, iPhone 7 JetBlack modellerinde çok sık karşılaşılan, parmak izi tutma ve kolay çizilme vakaları oldukça tepki almıştı. Sizlere Galaxy Note 8'in kolay çizilmediğinin müjdesini verebilirim. Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve kırılmalara karşı korunan, ön ve arka cam oldukça sağlam.

Bazı iddialara göre Galaxy Note 8'in arka cam bölümü parmak izi tuttuğu yönünde. Ayrıca bu durumun fotoğraflı kanıtları bile var. Kılıf kullanıcak kişiler için sorun arz etmese bile kılıfsız kullanacak olan kişiler için büyük sorun olabilir.

İlk etapta ülkemize gelemeyecek olan Derin Deniz Mavisi modelinin ve diğer Galaxy Note 8 modellerinin arka cam kısmının parmak izi tuttuğunu üzülerek söylüyoruz. Sık sık temizlemek zorunda kalabileceğimiz bir durum olabilir. 5 bin Türk Lirası ödenen telefonu kılıfsız kullanmak biraz cesaret isteyeceğinden dolayı fazla kişinin şikayet edeceği bir durum olmayabilir.