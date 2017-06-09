Galaxy Note 8, Snapdragon 836'lı İlk Cihaz Olabilir!

Samsung Galaxy Note 8 için bomba bir iddia atıldı. Qualcomm'un ara yonga seti olacak Snapdragon 836'nın ilk kez Note 8'lerde görüleceği düşünülüyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy Note 8 için muhteşem bir iddia ortaya atıldı. Henüz Qualcomm tarafından bile onaylanmamış olan Snapdragon 836 yonga seti ile birlikte geleceği konuşulan Galaxy Note 8, eğer gerçekleşirse bu yonga seti ile gelecek ilk telefon olacak. Qualcomm’un yeni modelinin, 835’in biraz geliştirilmiş versiyonu olduğu belirtiliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 836’da 2.5 Ghz hızla çalışan işlemci ve 740 Mhz hızla çalışan grafik işlemci bulunacak. Galaxy Note 8’le birlikte yeni Pixel ve LG V30’ların da aynı yonga setini kullanacağı belirtildi.

Galaxy Note 8’in yonga seti ile beraber beklenen özellikler hemen hemen oturdu. Telefon çıktığında da üç aşağı beş yukarı bu özelliklerle çıkması bekleniyor. Galaxy Note 8’in beklenen özellikleri;

6.3 inç Ultra HD Ekran

Snapdragon 836 / Exynos 8895

Android 7.1 Nougat

12 MP + 13 MP çift arka kamera

8 MP otofokuslu ön kamera

Iris tarayıcı

USB Type-C

Snapdragon 836’lı Note 8’lerin yalnızca Çin ve Kuzey Amerika’da çıkacağı konuşuluyor. Bu iki ülke dışında tüm dünyada Exynos 8895 işlemciler kullanılabilir. Tüm bunları ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde göreceğiz.