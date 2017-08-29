Galaxy Note 8 En İyi Akıllı Telefon Ekranına Sahip!

DisplayMate'in açıklamasına göre Galaxy Note 8, aldığı A+ notu ile şu ana kadarki en iyi ekrana sahip akıllı telefon oldu.

DisplayMate, Mart ayında tanıtılan Galaxy S8’e zaten A+ notunu vermişti. Samsung’un yeni tanıtılan amiral gemisi Galaxy Note 8 de DisplayMate’den A+ aldı. Fakat DisplayMate’in açıklamasına göre Galaxy Note 8’in ekranı Galaxy S8’den çok daha avantajlı.

Galaxy Note8’in en büyük avantajı, size daha büyük bir ekranda daha fazla işlem yapabilme imkanı sunması. Aradaki fark küçük gibi görünse de Galaxy Note 8’in ekranı S8’den %20 daha büyük. 6.3 inç ekranı ‘infinity display’ tasarımıyla oldukça rahat bir kullanım sağlıyor.

Elbette tek avantajı ekran boyutu değil. Samsung, Galaxy S8’de 1000 nit parlaklık sunuyordu. Fakat Galaxy Note 8’de parlaklık 1200 nite yükselmiş durumda. DisplayMate’in verilerine göre 1200 nit, şu ana kadar bir akıllı telefonda görülmüş en yüksek ekran parlaklığı. Bu parlaklık seviyesi, ekranın HDR görüntüleri destekleyebilmesini sağlıyor. HDR için kullanılan 100% DCI-P3 renk gamı, 4K UHD HDR TV’lerdeki ile bire bir aynıdır. Nasıl bir görüntü kalitesiyle akıllı telefon kulanacağınızı hayal edebilirsiniz.

iPhone 8 piyasaya çıktığı zaman bu ekran karşılaştırmalarını yapmak biraz daha ilginç olacak. Çünkü şu ana kadar Samsung ve Apple farklı kategorilerdeydi. Apple en iyi LCD ekrana sahipti fakat iPhone 8 ile birlikte OLED ekrana geçecek. Bu konuda Samsung ile yarışında nasıl bir puan alacağı merak konusu. Elbette Apple’ın OLED ekranlarını Samsung’un ürettiğini düşünürsek her türlü kazanan Samsung olacak.