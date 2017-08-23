Galaxy Note 8, Tanıtıldıktan Hemen Sonra Ön Siparişe Açılacak!

Galaxy Note 8'in tanıtılmasına saatler kala gelen bilgiler, Samsung'un Note 8 tanıtımından hemen sonra cihazı ön siparişe açacağını gösteriyor.

Samsung, Galaxy Note 8’i bugün New York’ta gerçekleştireceği görkemli bir lansman ile tanıtacak. Etkinlik sırasında çıkış tarihi, fiyatı ve diğer detaylar ile ilgili bilgiler verilecek, ancak cihazın çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlar tanıtım gününde bile bitmiyor.

Son ortaya çıkan belgeler, Galaxy Note 8’in Amerika’da 24 Ağustos’ta ön siparişe açılacağını ve 15 Eylül’de de raflarda olacağını söylüyordu. Fakat bu tarihler, Avrupa ülkeleri için farklılık gösterecek gibi duruyor.

Gelen bilgiler, Samsung’un bazı Avrupa ülkeleri için 23 Ağustos’ta(bugün) ön siparişleri başlatacağını söylüyor. Sızdırılan bir görsel ise Note 8’in İtalya’da 14 Ağustos’ta satışa çıkacağını gösteriyor. Muhtemelen Avrupa’daki diğer büyük ülkelerde de İtalya ile aynı anda satışa sunulacaktır.

Sızdırılan görselde, Galaxy Note 8’in yanında Samsung DeX’in de hediye olarak verileceği görünüyor. Benzeri kampanyaları daha önce de görmüştük. Amerika’da ön sipariş verenler, 256GB hafıza kartı+kablosuz şarj standı ile Gear 360 hediyelerinden birini seçme hakkına sahip olacaklar.

Note 8’in fiyatı ile ilgili hala net bir bilgi yok, fakat Avrupa fiyatının 1000 euro civarında olacağı düşünülüyor. Türk lirasına çevirdiğimizde ‘Nerede o güvercinle haberleştiğimiz günler?’ diyeceğiz gibi görünüyor.