Galaxy Note 8 Tasarımına Ait son Görüntüler Ortaya Çıktı!

Samsung, yeni amiral gemisinde ters köşe yapmış olabilir. Galaxy Note 8'in tasarımı daha önce sızan görüntülerle örtüşmeyecek gibi duruyor.

Samsung’un yakın zamanda çıkaracağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 için aylardan beri süregelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Telefonu olduğu gibi detaylı bir şekilde öğrendiğimizi düşündürten bu sızıntılar, Samsung’un ters köşe yapması ile boşa çıkabilir. Zira yeni edinilen bilgilere göre Samsung son dakikada tasarım değişikliğine gitmiş görünüyor. Ağustos ayında New York’da tanıtılması beklenen Galaxy Note 8’in sızıntılarda gösterilen bazı görüntüleri, beklenildiği gibi olmayacak.

Bu zamana kadar gördüğümüz Note 8 sızıntılarının yine Galaxy Note 8’e ait olduğu, ancak üretime geçmeden hemen önce birkaç ufak tasarım değişikliğine giderek kullanıcıları şaşırtmak istediği ortaya çıktı.

Edinilen yeni bilgilere kısaca göz atacaksak, Note 8’de Galaxy S8’de olduğu gibi sonsuz ekran tasarımının olmayacağını görüyoruz. Bu ekran yerine telefonun iki tarafında yer alan eğimi biraz daha dik tutacak Samsung, Galaxy S8’de olduğu gibi yuvarlak bir tasarımdansa daha keskin hatları tercih edecek.

Edinilen bilgilerin devamında telefonun Ağustos aylarının sonlarına doğru bir basın toplantısında tanıtılacağı öğrenildi. Eğer tahminler doğruysa iPhone 8’in yeni tanıtıldığı zamanlarda Galaxy Note 8’in satışları başlamış olacak.

Galaxy Note 8 hakkında gelen bilgiler şimdilik bu şekilde. Ekran tarafında değişen tasarımın yakın zamanda daha çok netleşeceğini düşünüyoruz.