Bugün yapılacak konferans öncesinde Galaxy Note 8'in Türkiye fiyatını tahmin etmeye çalıştık. Sizce Galaxy Note 8'in Türkiye fiyatı nasıl olur?

Samsung’un yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan Galaxy Note 8’in duyurulmasına saatler kaldı. Saatler 18:00’ı gösterdiğinde Samsung, hazırladığı konferans ile Galaxy Note 8’i tanıtacak ve telefon hakkında tüm bilgilerden haberdar olacağız.

Bunlarla birlikte bu zamana kadar telefon hakkında en çok merak edilen soru fiyatı oldu. Galaxy S8’in ülkemize 4000 TL’den girmesinin ardından, Galaxy Note 8’in kaç TL’den olacağını düşünmeye başlamıştık. Bugün sizlere, yapılacak resmi lansmandan önce, Galaxy Note 8’in kaç TL’den satışa sunulacağını açıklayacağız.

Daha önce Tayvanlı bir web sayfası tarafından sızdırılan fiyat bilgilerine göre telefonun 64GB versiyonunun 941 dolar olacağını görmüştük. Fiyatı 750 dolar olan Galaxy S8 ülkemizdeki fiyatının 4000 TL olduğunu düşündüğümüzde 950 dolar civarında olacak bir telefonun 5000-5500 TL arasında bir fiyata satılacağını öngörebiliriz.

Yine de tüm bu fiyatlar umarım yanlıştır. Açıkçası, geçen sene Galaxy Note 7 faciasından sonra Galaxy Note 8’lerin bir özür niteliğinde daha uygun fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkmasını bekliyoruz. Peki, hazır telefon daha duyurulmamışken, son kez Galaxy Note 8 fiyat tahmini yapmanızı istesek, söyleyeceğiniz fiyat ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Ayrıca daha önce Galaxy Note 8'in beklenen özelliklerini ve fiyatını açıkladığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.